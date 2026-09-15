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Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-D022-G2/S 4mm купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-D022-G2/S 4mm

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Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-D022-G2/S 4mm - фото 1
Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-D022-G2/S 4mm - фото 2
Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-D022-G2/S 4mm - фото 3
Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-D022-G2/S 4mm - фото 4
Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-D022-G2/S 4mm - фото 5
Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-D022-G2/S 4mm - фото 6
Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-D022-G2/S 4mm - фото 7
Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-D022-G2/S 4mm - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-D022-G2/S 4mm - фото 1
  • Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-D022-G2/S 4mm - фото 2
  • Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-D022-G2/S 4mm - фото 3
  • Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-D022-G2/S 4mm - фото 4
  • Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-D022-G2/S 4mm - фото 5
  • Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-D022-G2/S 4mm - фото 6
  • Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-D022-G2/S 4mm - фото 7
  • Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-D022-G2/S 4mm - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
17 020 руб.  19 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675807
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
13х13х11
Вес, г.
720

Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-D022-G2/S 4mm

IP-камера Hiwatch Pro IPC-D022-G2/S – модель с защищенной конструкцией, которая подходит для организации системы видеонаблюдения в помещении и за его пределами. Корпус камеры соответствует классу защищенности IP67, поэтому способен выдерживать различные неблагоприятные воздействия внешней среды. В камере установлен датчик на 2 Мп с фокусным расстоянием 4 мм и поддержкой разрешения FullHD. ИК-подсветка с дальностью 30 м обеспечивает качественную запись видео в темноте. Для размещения карты памяти объемом не более 256 Гб предусмотрен соответствующий слот. Питание оборудования осуществляется посредством порта 10/100 Ethernet с поддержкой стандарта PoE. Среди особенностей Hiwatch Pro IPC-D022-G2/S отмечаются система обнаружения движения, входы и выход тревоги, детектор лиц.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-D022-G2/S 4mm




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
IP-камера Hiwatch Pro IPC-D022-G2/S – модель с защищенной конструкцией, которая подходит для организации системы видеонаблюдения в помещении и за его пределами. Корпус камеры соответствует классу защищенности IP67, поэтому способен выдерживать различные неблагоприятные воздействия внешней среды. В камере установлен датчик на 2 Мп с фокусным расстоянием 4 мм и поддержкой разрешения FullHD. ИК-подсветка с дальностью 30 м обеспечивает качественную запись видео в темноте. Для размещения карты памяти объемом не более 256 Гб предусмотрен соответствующий слот. Питание оборудования осуществляется посредством порта 10/100 Ethernet с поддержкой стандарта PoE. Среди особенностей Hiwatch Pro IPC-D022-G2/S отмечаются система обнаружения движения, входы и выход тревоги, детектор лиц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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