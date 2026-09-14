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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2023G2-IU(4MM)(D) 4-4мм цв. корп.:белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2023G2-IU(4MM)(D) 4-4мм цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2023G2-IU(4MM)(D) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2023G2-IU(4MM)(D) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2023G2-IU(4MM)(D) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2023G2-IU(4MM)(D) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2023G2-IU(4MM)(D) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2023G2-IU(4MM)(D) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727828
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
313

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2023G2-IU(4MM)(D) 4-4мм цв. корп.:белый

Видеокамера HIKVISION представлена в прочном цилиндрическом корпусе белого цвета, идеально подходящем для уличной установки. Эта камера видеонаблюдения оснащена матрицей 2 МПикс., что обеспечивает высокое разрешение съёмки 1920x1080 пикселей. Интеллектуальная функция день/ночь и наличие ИК подсветки позволяют получать чёткое изображение даже в условиях недостаточной освещенности. Устройство поддерживает карты памяти формата microSD с максимальным объемом до 256 Гб, что позволяет хранить большие объемы видеозаписей. Камера соответствует классу защиты IP67, обеспечивая защиту от пыли и влаги, благодаря чему техника надёжно работает в широком диапазоне температур — от -40 до +60 °C. Интеграция с сетью осуществляется через порт RJ-45, а удобство установки и подключения обеспечивается поддержкой питания PoE (Power over Ethernet). Это высококачественное решение от HikVision станет надежным элементом вашей системы безопасности, предлагая современный функционал и долговечную эксплуатацию в любых погодных условиях.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2023G2-IU(4MM)(D) 4-4мм цв. корп.:белый




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HIKVISION представлена в прочном цилиндрическом корпусе белого цвета, идеально подходящем для уличной установки. Эта камера видеонаблюдения оснащена матрицей 2 МПикс., что обеспечивает высокое разрешение съёмки 1920x1080 пикселей. Интеллектуальная функция день/ночь и наличие ИК подсветки позволяют получать чёткое изображение даже в условиях недостаточной освещенности. Устройство поддерживает карты памяти формата microSD с максимальным объемом до 256 Гб, что позволяет хранить большие объемы видеозаписей. Камера соответствует классу защиты IP67, обеспечивая защиту от пыли и влаги, благодаря чему техника надёжно работает в широком диапазоне температур — от -40 до +60 °C. Интеграция с сетью осуществляется через порт RJ-45, а удобство установки и подключения обеспечивается поддержкой питания PoE (Power over Ethernet). Это высококачественное решение от HikVision станет надежным элементом вашей системы безопасности, предлагая современный функционал и долговечную эксплуатацию в любых погодных условиях.
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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2023G2-IU(4MM)(D) 4-4мм цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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