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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32UN Spec:I8/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32UN Spec:I8/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0

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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32UN Spec:I8/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0 - фото 1
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32UN Spec:I8/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32UN Spec:I8/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0 - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32UN Spec:I8/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697866
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
25х10х10
Вес, кг.
1.02

Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32UN Spec:I8/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0

IP-камера из Lite Series Tiandy. Уличная камера цилиндрической формы. Модель TC-C32UN I8/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0 выполнена в металлическом корпусе и может использоваться в любых климатических условиях — дождь, туман, холод или жара. Это хорошее решение для фиксации событий на частном земельном участке, во дворе жилого комплекса, на территории небольшого объекта социальной инфраструктуры или на коммерческих предприятиях. В TC-C32UN I8/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0 установлена CMOS матрица на 2 Мп с широким динамическим диапазоном. Кроме того, имеются дополнительные функции улучшения качества изображения. Благодаря этому картинка детализированная, плавная и без засветов. Для эффективного видеоконтроля в ночное время предусмотрена ИК-подсветка, которая позволяет обозревать события на расстоянии до 80 метров. Модель оснащена детектором движения, встроенным микрофоном и функциями видеоаналитики. Камера работает с облачными сервисами, но также оборудована слотом для карты памяти на 512 Гб. Фильтр день/ночь включается автоматически, но дополнительно можно вручную настроить яркость, насыщенность, контрастность и режим переворота. Поддерживает функции: Пересечение линии, периметр.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32UN Spec:I8/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
IP-камера из Lite Series Tiandy. Уличная камера цилиндрической формы. Модель TC-C32UN I8/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0 выполнена в металлическом корпусе и может использоваться в любых климатических условиях — дождь, туман, холод или жара. Это хорошее решение для фиксации событий на частном земельном участке, во дворе жилого комплекса, на территории небольшого объекта социальной инфраструктуры или на коммерческих предприятиях. В TC-C32UN I8/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0 установлена CMOS матрица на 2 Мп с широким динамическим диапазоном. Кроме того, имеются дополнительные функции улучшения качества изображения. Благодаря этому картинка детализированная, плавная и без засветов. Для эффективного видеоконтроля в ночное время предусмотрена ИК-подсветка, которая позволяет обозревать события на расстоянии до 80 метров. Модель оснащена детектором движения, встроенным микрофоном и функциями видеоаналитики. Камера работает с облачными сервисами, но также оборудована слотом для карты памяти на 512 Гб. Фильтр день/ночь включается автоматически, но дополнительно можно вручную настроить яркость, насыщенность, контрастность и режим переворота. Поддерживает функции: Пересечение линии, периметр.
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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32UN Spec:I8/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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