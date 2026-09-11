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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 557173
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Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2H83G2-IZS 2.8-12мм
Уличная купольная IP-камера Hikvision DS-2CD2H83G2-IZS оснащена антивандальным креплением, проводным подключением с поддержкой PoE, стандартным сетевым разъемом RJ45 и аудиоинтерфейсом (вход/выход). Оборудование отлично работает на морозе -40°C, а также выдерживает нагрев до +60°C. Благодаря матрице 8 Мп вы получаете цветное видео с высоким разрешением и хорошей детализацией. Прибор Hikvision DS-2CD2H83G2-IZS порадует хорошей видимостью в ночном режиме за счет снижения мерцания Anti-Flicker. Имеется большой набор дополнительных настроек, вход/выход тревоги, технология Heartbeat, датчик движения и детектор лиц. С помощью специального приложения управлять камерой можно со смартфона.
Уличная купольная IP-камера Hikvision DS-2CD2H83G2-IZS оснащена антивандальным креплением, проводным подключением с поддержкой PoE, стандартным сетевым разъемом RJ45 и аудиоинтерфейсом (вход/выход). Оборудование отлично работает на морозе -40°C, а также выдерживает нагрев до +60°C. Благодаря матрице 8 Мп вы получаете цветное видео с высоким разрешением и хорошей детализацией. Прибор Hikvision DS-2CD2H83G2-IZS порадует хорошей видимостью в ночном режиме за счет снижения мерцания Anti-Flicker. Имеется большой набор дополнительных настроек, вход/выход тревоги, технология Heartbeat, датчик движения и детектор лиц. С помощью специального приложения управлять камерой можно со смартфона.
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2H83G2-IZS 2.8-12мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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