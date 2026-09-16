Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-D622-G2 ZS2.8-12mm
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-D622-G2 ZS2.8-12mm
Представляем вашему вниманию уличную видеокамеру HiWatch, представляющую собой идеальное решение для обеспечения безопасности вашего объекта. Эта камера, выполненная в белом цвете и обладающая классом защиты IP67, создана для работы в самых суровых погодных условиях, выдерживая температуры от -40 до +60 °С. Основой камеры служит 2-мегапиксельная матрица, обеспечивающая четкое изображение с разрешением 1920x1080 пикселей. Благодаря встроенной ИК-подсветке, камера прекрасно справляется с задачей видеонаблюдения в условиях низкой освещенности. Купольный корпус камеры не только защищает устройство от внешних воздействий, но и придает ему современный и стильный вид. Поддержка технологии цифрового WDR улучшает качество изображения при сложном освещении, предотвращая пересветы и сильные тени. Камера оснащена портом RJ-45 для сетевого подключения и поддерживает карты памяти формата microSD объемом до 256 гигабайт, что обеспечивает удобное хранение видеозаписей. При весе 1,42 кг она отличается прочностью и надежностью, что делает её идеальным выбором как для коммерческого, так и для частного использования. Выбирайте HiWatch для надежного и качественного видеонаблюдения, и вы всегда будете в курсе происходящего на вашем объекте.
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