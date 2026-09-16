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Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-D622-G2 ZS2.8-12mm купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-D622-G2 ZS2.8-12mm

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Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-D622-G2 ZS2.8-12mm - фото 1
Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-D622-G2 ZS2.8-12mm - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
  • Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-D622-G2 ZS2.8-12mm - фото 1
  • Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-D622-G2 ZS2.8-12mm - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728556
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х17
Вес, кг.
1.42

Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-D622-G2 ZS2.8-12mm

Представляем вашему вниманию уличную видеокамеру HiWatch, представляющую собой идеальное решение для обеспечения безопасности вашего объекта. Эта камера, выполненная в белом цвете и обладающая классом защиты IP67, создана для работы в самых суровых погодных условиях, выдерживая температуры от -40 до +60 °С. Основой камеры служит 2-мегапиксельная матрица, обеспечивающая четкое изображение с разрешением 1920x1080 пикселей. Благодаря встроенной ИК-подсветке, камера прекрасно справляется с задачей видеонаблюдения в условиях низкой освещенности. Купольный корпус камеры не только защищает устройство от внешних воздействий, но и придает ему современный и стильный вид. Поддержка технологии цифрового WDR улучшает качество изображения при сложном освещении, предотвращая пересветы и сильные тени. Камера оснащена портом RJ-45 для сетевого подключения и поддерживает карты памяти формата microSD объемом до 256 гигабайт, что обеспечивает удобное хранение видеозаписей. При весе 1,42 кг она отличается прочностью и надежностью, что делает её идеальным выбором как для коммерческого, так и для частного использования. Выбирайте HiWatch для надежного и качественного видеонаблюдения, и вы всегда будете в курсе происходящего на вашем объекте.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-D622-G2 ZS2.8-12mm




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию уличную видеокамеру HiWatch, представляющую собой идеальное решение для обеспечения безопасности вашего объекта. Эта камера, выполненная в белом цвете и обладающая классом защиты IP67, создана для работы в самых суровых погодных условиях, выдерживая температуры от -40 до +60 °С. Основой камеры служит 2-мегапиксельная матрица, обеспечивающая четкое изображение с разрешением 1920x1080 пикселей. Благодаря встроенной ИК-подсветке, камера прекрасно справляется с задачей видеонаблюдения в условиях низкой освещенности. Купольный корпус камеры не только защищает устройство от внешних воздействий, но и придает ему современный и стильный вид. Поддержка технологии цифрового WDR улучшает качество изображения при сложном освещении, предотвращая пересветы и сильные тени. Камера оснащена портом RJ-45 для сетевого подключения и поддерживает карты памяти формата microSD объемом до 256 гигабайт, что обеспечивает удобное хранение видеозаписей. При весе 1,42 кг она отличается прочностью и надежностью, что делает её идеальным выбором как для коммерческого, так и для частного использования. Выбирайте HiWatch для надежного и качественного видеонаблюдения, и вы всегда будете в курсе происходящего на вашем объекте.
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