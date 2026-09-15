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Видеокамера IP HikVision 8MP DS-2CD2683G2-IZS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP HikVision 8MP DS-2CD2683G2-IZS

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Видеокамера IP HikVision 8MP DS-2CD2683G2-IZS - фото 1
Видеокамера IP HikVision 8MP DS-2CD2683G2-IZS - фото 2
Видеокамера IP HikVision 8MP DS-2CD2683G2-IZS - фото 3
Видеокамера IP HikVision 8MP DS-2CD2683G2-IZS - фото 4
Видеокамера IP HikVision 8MP DS-2CD2683G2-IZS - фото 5
Видеокамера IP HikVision 8MP DS-2CD2683G2-IZS - фото 6
Видеокамера IP HikVision 8MP DS-2CD2683G2-IZS - фото 7
Видеокамера IP HikVision 8MP DS-2CD2683G2-IZS - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • Видеокамера IP HikVision 8MP DS-2CD2683G2-IZS - фото 1
  • Видеокамера IP HikVision 8MP DS-2CD2683G2-IZS - фото 2
  • Видеокамера IP HikVision 8MP DS-2CD2683G2-IZS - фото 3
  • Видеокамера IP HikVision 8MP DS-2CD2683G2-IZS - фото 4
  • Видеокамера IP HikVision 8MP DS-2CD2683G2-IZS - фото 5
  • Видеокамера IP HikVision 8MP DS-2CD2683G2-IZS - фото 6
  • Видеокамера IP HikVision 8MP DS-2CD2683G2-IZS - фото 7
  • Видеокамера IP HikVision 8MP DS-2CD2683G2-IZS - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 505653
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
38х19х18
Вес, кг.
1.4

Описание товара Видеокамера IP HikVision 8MP DS-2CD2683G2-IZS

IP-камера DS-2CD2683G2-IZS является 8 Мп цилиндрической IP-камерой AcuSense с моторизированным вариофокальным объективом. Технология Hikvision AcuSense позволяет выполнять классификацию объектов «Человек» / «ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения, благодаря чему внешние и конечные устройства получают отфильтрованный тревожный сигнал. Система фокусируется на целях «Человек» / «ТС», что значительно повышает эффективность системы видеомониторинга.

Отзывы о товаре Видеокамера IP HikVision 8MP DS-2CD2683G2-IZS




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
IP-камера DS-2CD2683G2-IZS является 8 Мп цилиндрической IP-камерой AcuSense с моторизированным вариофокальным объективом. Технология Hikvision AcuSense позволяет выполнять классификацию объектов «Человек» / «ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения, благодаря чему внешние и конечные устройства получают отфильтрованный тревожный сигнал. Система фокусируется на целях «Человек» / «ТС», что значительно повышает эффективность системы видеомониторинга.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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