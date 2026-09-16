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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2623G2-IZS (2.8mm-12mm)( купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2623G2-IZS (2.8mm-12mm)(

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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2623G2-IZS (2.8mm-12mm)( - фото 1
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2623G2-IZS (2.8mm-12mm)( - фото 2
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2623G2-IZS (2.8mm-12mm)( - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 50 м
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Питание PoE
Да
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2623G2-IZS (2.8mm-12mm)( - фото 1
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2623G2-IZS (2.8mm-12mm)( - фото 2
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2623G2-IZS (2.8mm-12mm)( - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 810 руб. 
Начислим 221 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 731834
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2623G2-IZS (2.8mm-12mm)(
13 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 50 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.4

Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2623G2-IZS (2.8mm-12mm)(

Уличная видеокамера HikVision создана для максимальной надёжности в любую погоду благодаря защите IP67. Цилиндрический корпус аккуратно впишется в экстерьер и обеспечит уверенное видеонаблюдение с разрешением 2 МПикс. Продвинутая функция день/ночь и мощная ИК-подсветка до 50 метров гарантируют чёткую картинку даже в полной темноте. Цифровой WDR помогает сохранять детали независимо от освещения. Питание PoE упрощает монтаж и избавляет от лишних проводов. Записывайте всё на карту памяти microSD объёмом до 512 ГБ — это удобно и позволяет хранить архив прямо в камере. Вес 1,39 кг — оптимальное сочетание прочности и надёжности. В комплекте с портом RJ-45 устройство легко интегрируется в охранную систему любого масштаба. Белый корпус подчеркнёт современный стиль объекта.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2623G2-IZS (2.8mm-12mm)(




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 50 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Уличная видеокамера HikVision создана для максимальной надёжности в любую погоду благодаря защите IP67. Цилиндрический корпус аккуратно впишется в экстерьер и обеспечит уверенное видеонаблюдение с разрешением 2 МПикс. Продвинутая функция день/ночь и мощная ИК-подсветка до 50 метров гарантируют чёткую картинку даже в полной темноте. Цифровой WDR помогает сохранять детали независимо от освещения. Питание PoE упрощает монтаж и избавляет от лишних проводов. Записывайте всё на карту памяти microSD объёмом до 512 ГБ — это удобно и позволяет хранить архив прямо в камере. Вес 1,39 кг — оптимальное сочетание прочности и надёжности. В комплекте с портом RJ-45 устройство легко интегрируется в охранную систему любого масштаба. Белый корпус подчеркнёт современный стиль объекта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2623G2-IZS (2.8mm-12mm)( - по цене 13810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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