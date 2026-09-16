Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2623G2-IZS (2.8mm-12mm)(
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2623G2-IZS (2.8mm-12mm)(
Уличная видеокамера HikVision создана для максимальной надёжности в любую погоду благодаря защите IP67. Цилиндрический корпус аккуратно впишется в экстерьер и обеспечит уверенное видеонаблюдение с разрешением 2 МПикс. Продвинутая функция день/ночь и мощная ИК-подсветка до 50 метров гарантируют чёткую картинку даже в полной темноте. Цифровой WDR помогает сохранять детали независимо от освещения. Питание PoE упрощает монтаж и избавляет от лишних проводов. Записывайте всё на карту памяти microSD объёмом до 512 ГБ — это удобно и позволяет хранить архив прямо в камере. Вес 1,39 кг — оптимальное сочетание прочности и надёжности. В комплекте с портом RJ-45 устройство легко интегрируется в охранную систему любого масштаба. Белый корпус подчеркнёт современный стиль объекта.
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