Видеокамера Tiandy TC-C32KN Spec:I3/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2 (TC-C32KN I3/A/E/Y/2.8-12/V4.2)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675004
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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
19х11х11
Вес, г.
670
Описание товара Видеокамера Tiandy TC-C32KN Spec:I3/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2 (TC-C32KN I3/A/E/Y/2.8-12/V4.2)
IP камера купольная 2Мп, 1920 1080 25к/с , 1/2.8 CMOS, F1.6, фикс. диафрагма, DWDR, ИК подсветка до 30м, слот для microSD до 512Гб, встроенный микрофон, без тревожных интерфейсов, DC12В±25%/PoE 802.3af, защита IP67, Только детектор движения, ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, HTTP API
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
IP камера купольная 2Мп, 1920 1080 25к/с , 1/2.8 CMOS, F1.6, фикс. диафрагма, DWDR, ИК подсветка до 30м, слот для microSD до 512Гб, встроенный микрофон, без тревожных интерфейсов, DC12В±25%/PoE 802.3af, защита IP67, Только детектор движения, ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, HTTP API
Видеокамера Tiandy TC-C32KN Spec:I3/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2 (TC-C32KN I3/A/E/Y/2.8-12/V4.2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Видеокамера Tiandy TC-C32KN Spec:I3/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2 (TC-C32KN I3/A/E/Y/2.8-12/V4.2)