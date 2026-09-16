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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35XS Spec:I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35XS Spec:I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0

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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35XS Spec:I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0 - фото 1
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35XS Spec:I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0 - фото 2
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35XS Spec:I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0 - фото 3
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35XS Spec:I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688х1944 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +65 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35XS Spec:I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0 - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35XS Spec:I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0 - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35XS Spec:I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0 - фото 3
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35XS Spec:I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728599
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688х1944 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -30 до +65 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х14х12
Вес, г.
640

Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35XS Spec:I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0

Видеокамера Tiandy представляет собой надежное решение для обеспечения безопасности, идеально подходящее для уличного использования. Эта купольная камера видеонаблюдения выполнена в элегантном белом корпусе и отличается высокой степенью защиты IP67, что гарантирует её устойчивость к пыли и влаге даже в самых суровых погодных условиях. Оснащенная 5-мегапиксельной матрицей, камера обеспечивает четкое и детализированное изображение с разрешением 2688x1944 пикселей. Встроенный микрофон позволяет не только наблюдать, но и записывать звук, обеспечивая полную картину происходящего. Камера поддерживает ИК-подсветку, что позволяет вести наблюдение даже в условиях низкой освещенности. Цифровая технология WDR (Wide Dynamic Range) улучшает качество изображения в сложных условиях освещения, выравнивая контрастность и придавая картинке больше детализации. Дополнительное удобство и автономность достигаются благодаря поддержке карт памяти microSD, что позволяет хранить записи непосредственно на устройстве. Камера питается через технологию PoE (Power over Ethernet), что упрощает установку и снижает количество необходимых проводов для подключения. Диапазон рабочих температур от -30 до +65 °C делает ее отличным выбором для использования в различных климатических условиях. При внушительных характеристиках камера весит всего 0,4 кг, что облегчает её монтаж и настройку. Сочетание передовых технических возможностей и высокого уровня защиты делает видеокамеру Tiandy идеальным выбором для обеспечения качественного видеонаблюдения и безопасности.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35XS Spec:I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688х1944 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Рабочая температура
от -30 до +65 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Tiandy представляет собой надежное решение для обеспечения безопасности, идеально подходящее для уличного использования. Эта купольная камера видеонаблюдения выполнена в элегантном белом корпусе и отличается высокой степенью защиты IP67, что гарантирует её устойчивость к пыли и влаге даже в самых суровых погодных условиях. Оснащенная 5-мегапиксельной матрицей, камера обеспечивает четкое и детализированное изображение с разрешением 2688x1944 пикселей. Встроенный микрофон позволяет не только наблюдать, но и записывать звук, обеспечивая полную картину происходящего. Камера поддерживает ИК-подсветку, что позволяет вести наблюдение даже в условиях низкой освещенности. Цифровая технология WDR (Wide Dynamic Range) улучшает качество изображения в сложных условиях освещения, выравнивая контрастность и придавая картинке больше детализации. Дополнительное удобство и автономность достигаются благодаря поддержке карт памяти microSD, что позволяет хранить записи непосредственно на устройстве. Камера питается через технологию PoE (Power over Ethernet), что упрощает установку и снижает количество необходимых проводов для подключения. Диапазон рабочих температур от -30 до +65 °C делает ее отличным выбором для использования в различных климатических условиях. При внушительных характеристиках камера весит всего 0,4 кг, что облегчает её монтаж и настройку. Сочетание передовых технических возможностей и высокого уровня защиты делает видеокамеру Tiandy идеальным выбором для обеспечения качественного видеонаблюдения и безопасности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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