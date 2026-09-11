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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 542462
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Описание товара Видеокамера IP Trassir TR-D4151IR1 2.8-2.8мм
IP-камера Trassir TR-D4151IR1 – это решение для охраны уличной территории. В основе этой модели используется CMOS-матрица на 5 Мп, что вместе с технологиями улучшения изображения может обеспечить качественное и детализированное изображение с разрешением 2592x1944 пикселей и частотой до 15 кадр./с. Благодаря небольшому фокусному расстоянию модель позволит удобно наблюдать за всей территорией без ограничений. Кроме того, за счет высокой светосилы и мощной ИК-подсветки камера позволит вести качественную запись видео при плохой освещенности. Корпус Trassir TR-D4151IR1 обладает конструкцией купольного типа и отличается компактными размерами. Кроме того, благодаря герметичной конструкции и наличию грозозащиты модель может использоваться на улице в любых погодных условиях. Монтаж камеры может осуществляться на любые плоские поверхности и отличается простотой. Для подключения на корпусе предусмотрены сетевой порт, а также аудиоразъемы. Для хранения архива может использоваться как карта памяти, так и «облачный» сервис. Контроль за параметрами работы и управление камерой осуществляется через интерфейс браузера.
IP-камера Trassir TR-D4151IR1 – это решение для охраны уличной территории. В основе этой модели используется CMOS-матрица на 5 Мп, что вместе с технологиями улучшения изображения может обеспечить качественное и детализированное изображение с разрешением 2592x1944 пикселей и частотой до 15 кадр./с. Благодаря небольшому фокусному расстоянию модель позволит удобно наблюдать за всей территорией без ограничений. Кроме того, за счет высокой светосилы и мощной ИК-подсветки камера позволит вести качественную запись видео при плохой освещенности. Корпус Trassir TR-D4151IR1 обладает конструкцией купольного типа и отличается компактными размерами. Кроме того, благодаря герметичной конструкции и наличию грозозащиты модель может использоваться на улице в любых погодных условиях. Монтаж камеры может осуществляться на любые плоские поверхности и отличается простотой. Для подключения на корпусе предусмотрены сетевой порт, а также аудиоразъемы. Для хранения архива может использоваться как карта памяти, так и «облачный» сервис. Контроль за параметрами работы и управление камерой осуществляется через интерфейс браузера.
Видеокамера IP Trassir TR-D4151IR1 2.8-2.8мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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