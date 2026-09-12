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Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-7413/B1A 3.6-3.6мм корп.:белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-7413/B1A 3.6-3.6мм корп.:белый

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Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-7413/B1A 3.6-3.6мм корп.:белый - фото 1
Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-7413/B1A 3.6-3.6мм корп.:белый - фото 2
Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-7413/B1A 3.6-3.6мм корп.:белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1440x1080
ИК подсветка
да
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-7413/B1A 3.6-3.6мм корп.:белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-7413/B1A 3.6-3.6мм корп.:белый - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-7413/B1A 3.6-3.6мм корп.:белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698013
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1440x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
29х9х9
Вес, кг.
2

Описание товара Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-7413/B1A 3.6-3.6мм корп.:белый

Full HD видеокамера с возможностью ночной съемки для наружного использования D-Link DCS-7413 является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности для малых, средних и крупных предприятий. Высокочувствительный двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования обеспечивает изображение превосходного качества при различных условиях освещения. Компактная конструкция “все в одном” делает камеру идеальным решением для надежной установки и не требует дополнительных аксессуаров.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-7413/B1A 3.6-3.6мм корп.:белый




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1440x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Микрофон
да
Описание
Full HD видеокамера с возможностью ночной съемки для наружного использования D-Link DCS-7413 является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности для малых, средних и крупных предприятий. Высокочувствительный двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования обеспечивает изображение превосходного качества при различных условиях освещения. Компактная конструкция “все в одном” делает камеру идеальным решением для надежной установки и не требует дополнительных аксессуаров.
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Доставка
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Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-7413/B1A 3.6-3.6мм корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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