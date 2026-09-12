Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-7413/B1A 3.6-3.6мм корп.:белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1440x1080
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698013
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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1440x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
29х9х9
Вес, кг.
2
Описание товара Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-7413/B1A 3.6-3.6мм корп.:белый
Full HD видеокамера с возможностью ночной съемки для наружного использования D-Link DCS-7413 является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности для малых, средних и крупных предприятий. Высокочувствительный двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования обеспечивает изображение превосходного качества при различных условиях освещения. Компактная конструкция “все в одном” делает камеру идеальным решением для надежной установки и не требует дополнительных аксессуаров.
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Бренд
D-LINK
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1440x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Микрофон
да
Full HD видеокамера с возможностью ночной съемки для наружного использования D-Link DCS-7413 является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности для малых, средних и крупных предприятий. Высокочувствительный двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования обеспечивает изображение превосходного качества при различных условиях освещения. Компактная конструкция “все в одном” делает камеру идеальным решением для надежной установки и не требует дополнительных аксессуаров.
Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-7413/B1A 3.6-3.6мм корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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