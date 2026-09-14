Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252W(E) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (DS-I252W(E) (2.8 MM))
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252W(E) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (DS-I252W(E) (2.8 MM))
IP-камера HiWatch DS-I252W(D) (2.8 mm) оснащена фиксированным объективом и сенсором CMOS 2 Мп для четкой съемки видео в системе наблюдения. Технология DWDR обеспечивает детализированное изображение при яркой засветке. Для съемки в ночное время реализована система инфракрасной подсветки EXIR с дальностью 30 м. Камера выполнена в корпусе купольной формы, который устойчив к воздействию влаги и пыли по стандарту IP66. В устройстве установлен детектор движения, который позволяет начинать съемку только при обнаружении движущегося объекта для экономии памяти и электроэнергии. Динамик и микрофон гарантируют двухстороннюю аудиосвязь с четким звуком. Подключение камеры HiWatch DS-I252W(D) возможно по проводному интерфейсу RJ45 и беспроводной технологии Wi-Fi.
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