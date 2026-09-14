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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2643G2-LIZS2U(2.8-12mm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2643G2-LIZS2U(2.8-12mm)

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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2643G2-LIZS2U(2.8-12mm) - фото 1
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2643G2-LIZS2U(2.8-12mm) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
до 60 м
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2643G2-LIZS2U(2.8-12mm) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2643G2-LIZS2U(2.8-12mm) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728373
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
до 60 м
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х19х18
Вес, кг.
2

Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2643G2-LIZS2U(2.8-12mm)

Сетевая камера Acusense Smart Hybrid Light с моторизованным переменным фокусным расстоянием 4 МП обеспечивает высококачественную съёмку с разрешением 4 МП. Технология Accusense фокусируется на классификации людей и транспортных средств на основе глубокого обучения. Функция Smart Hybrid Light объединяет инфракрасный и белый свет, предлагая 4 дополнительных режима освещения. Встроенный двойной микрофон гарантирует высокое качество звука в режиме реального времени. Технология true WDR с разрешением 120 дБ обеспечивает чёткое изображение даже при сильной подсветке. Эффективная технология сжатия H.265+ и объектив с переменным фокусным расстоянием с электроприводом облегчают установку и мониторинг. Камера имеет степень защиты IP67 от воды и пыли, а также IK10 от вандализма.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2643G2-LIZS2U(2.8-12mm)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
до 60 м
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевая камера Acusense Smart Hybrid Light с моторизованным переменным фокусным расстоянием 4 МП обеспечивает высококачественную съёмку с разрешением 4 МП. Технология Accusense фокусируется на классификации людей и транспортных средств на основе глубокого обучения. Функция Smart Hybrid Light объединяет инфракрасный и белый свет, предлагая 4 дополнительных режима освещения. Встроенный двойной микрофон гарантирует высокое качество звука в режиме реального времени. Технология true WDR с разрешением 120 дБ обеспечивает чёткое изображение даже при сильной подсветке. Эффективная технология сжатия H.265+ и объектив с переменным фокусным расстоянием с электроприводом облегчают установку и мониторинг. Камера имеет степень защиты IP67 от воды и пыли, а также IK10 от вандализма.
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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2643G2-LIZS2U(2.8-12mm) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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