Maruja - Pain To Power (0198029316018) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Maruja
Альбом (сингл)
Pain To Power
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728118
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Характеристики
Бренд
Music for Nations
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music For Nations
Barcode
[0198029316018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Maruja
Альбом (сингл)
Pain To Power
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bloodsport, Look Down On Us, Saoirse, Born To Die, Break The Tension, Trenches, Zaytoun, Reconcile
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Maruja - Pain To Power (0198029316018) виниловая пластинка
Завораживающий дебютный альбом манчестерской группы лавирует между хардкором, хип-хопом, фри-джазом и альтернативно-роковыми балладами. Слушать Pain to Power – это не столько нажатие кнопки воспроизведения на пластинке, сколько погружение в живое выступление, которое случается раз в жизни, настолько всё эмоционально и провокационно звучит. Многие группы с десятилетиями опыта и обширными дискографиями могли только мечтать о создании столь амбициозной, креативной и безупречно исполненной работы
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music for Nations
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music For Nations
Barcode
[0198029316018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Maruja
Альбом (сингл)
Pain To Power
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bloodsport, Look Down On Us, Saoirse, Born To Die, Break The Tension, Trenches, Zaytoun, Reconcile
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Завораживающий дебютный альбом манчестерской группы лавирует между хардкором, хип-хопом, фри-джазом и альтернативно-роковыми балладами. Слушать Pain to Power – это не столько нажатие кнопки воспроизведения на пластинке, сколько погружение в живое выступление, которое случается раз в жизни, настолько всё эмоционально и провокационно звучит. Многие группы с десятилетиями опыта и обширными дискографиями могли только мечтать о создании столь амбициозной, креативной и безупречно исполненной работы
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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