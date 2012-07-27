Blur - Leisure (5099962483216) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.07.2012
Исполнитель
Blur
Альбом (сингл)
LEISURE
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 98583
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Коллекция BLUR
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
5.10E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.07.2012
Исполнитель
Blur
Альбом (сингл)
LEISURE
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Blur - Leisure (5099962483216) виниловая пластинка
Track List
|A1
|She's So High
|A2
|Bang
|A3
|Slow Down
|A4
|Repetition
|A5
|Bad Day
|A6
|Sing
|B1
|There's No Other Way
|B2
|Fool
|B3
|Come Together
|B4
|High Cool
|B5
|Birthday
|B6
|Wear Me Down
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
5.10E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.07.2012
Исполнитель
Blur
Альбом (сингл)
LEISURE
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|She's So High
|A2
|Bang
|A3
|Slow Down
|A4
|Repetition
|A5
|Bad Day
|A6
|Sing
|B1
|There's No Other Way
|B2
|Fool
|B3
|Come Together
|B4
|High Cool
|B5
|Birthday
|B6
|Wear Me Down
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Blur - Leisure (5099962483216) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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