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Blur - Think Tank (5099962484817) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Blur - Think Tank (5099962484817) виниловая пластинка

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Blur - Think Tank (5099962484817) виниловая пластинка - фото 1
Blur - Think Tank (5099962484817) виниловая пластинка - фото 2
Blur - Think Tank (5099962484817) виниловая пластинка - фото 3
Blur - Think Tank (5099962484817) виниловая пластинка - фото 4
Blur - Think Tank (5099962484817) виниловая пластинка - фото 5
Blur - Think Tank (5099962484817) виниловая пластинка - фото 6
Blur - Think Tank (5099962484817) виниловая пластинка - фото 7
Blur - Think Tank (5099962484817) виниловая пластинка - фото 8
Blur - Think Tank (5099962484817) виниловая пластинка - фото 9
Blur - Think Tank (5099962484817) виниловая пластинка - фото 10
Blur - Think Tank (5099962484817) виниловая пластинка - фото 11
Blur - Think Tank (5099962484817) виниловая пластинка - фото 12
Blur - Think Tank (5099962484817) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.07.2012
Исполнитель
Blur
Альбом (сингл)
THINK TANK
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blur - Think Tank (5099962484817) виниловая пластинка - фото 1
  • Blur - Think Tank (5099962484817) виниловая пластинка - фото 2
  • Blur - Think Tank (5099962484817) виниловая пластинка - фото 3
  • Blur - Think Tank (5099962484817) виниловая пластинка - фото 4
  • Blur - Think Tank (5099962484817) виниловая пластинка - фото 5
  • Blur - Think Tank (5099962484817) виниловая пластинка - фото 6
  • Blur - Think Tank (5099962484817) виниловая пластинка - фото 7
  • Blur - Think Tank (5099962484817) виниловая пластинка - фото 8
  • Blur - Think Tank (5099962484817) виниловая пластинка - фото 9
  • Blur - Think Tank (5099962484817) виниловая пластинка - фото 10
  • Blur - Think Tank (5099962484817) виниловая пластинка - фото 11
  • Blur - Think Tank (5099962484817) виниловая пластинка - фото 12
  • Blur - Think Tank (5099962484817) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98588
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Blur - Think Tank (5099962484817) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция BLUR
filter_none Товар входит в коллекцию BLUR

Коллекция BLUR


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
[5099962484817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.07.2012
Исполнитель
Blur
Альбом (сингл)
THINK TANK
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blur - Think Tank (5099962484817) виниловая пластинка

Track List

A1Ambulance5:08
A2Out Of Time3:51
A3Crazy Beat3:14
B1Good Song3:08
B2On The Way To The Club3:47
B3Brothers And Sisters3:47
C1Caravan4:35
C2We've Got A File On You1:02
C3Moroccan Peoples Revolutionary Bowls Club3:02
C4Sweet Song4:00
D1Jets6:25
D2Gene By Gene3:48
D3Battery In Your Leg3:19

Отзывы о товаре Blur - Think Tank (5099962484817) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
[5099962484817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.07.2012
Исполнитель
Blur
Альбом (сингл)
THINK TANK
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Ambulance5:08
A2Out Of Time3:51
A3Crazy Beat3:14
B1Good Song3:08
B2On The Way To The Club3:47
B3Brothers And Sisters3:47
C1Caravan4:35
C2We've Got A File On You1:02
C3Moroccan Peoples Revolutionary Bowls Club3:02
C4Sweet Song4:00
D1Jets6:25
D2Gene By Gene3:48
D3Battery In Your Leg3:19
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blur - Think Tank (5099962484817) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4780 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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