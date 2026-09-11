Pantera - History Of Hostility (Silverl) (0081227952228) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Pantera
Альбом (сингл)
HISTORY OF HOSTILITY
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 99291
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227952228]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Pantera
Альбом (сингл)
HISTORY OF HOSTILITY
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Cowboys From Hell, Cemetery Gates (Demon Knight Edit), Mouth For War, Walk, Fucking Hostile, I'm Broken, 5 Minutes Alone, Drag The Waters, Revolution Is My Name
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pantera - History Of Hostility (Silverl) (0081227952228) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Cowboys From Hell
|A2
|Cemetery Gates (Demon Knight Edit)
|A3
|Mouth For War
|A4
|Walk
|A5
|Fucking Hostile
|B1
|I'm Broken (2014 Remastered Version)
|B2
|5 Minutes Alone (2014 Remastered Version)
|B3
|Drag The Waters
|B4
|Revolution Is My Name
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227952228]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Pantera
Альбом (сингл)
HISTORY OF HOSTILITY
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Cowboys From Hell, Cemetery Gates (Demon Knight Edit), Mouth For War, Walk, Fucking Hostile, I'm Broken, 5 Minutes Alone, Drag The Waters, Revolution Is My Name
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Cowboys From Hell
|A2
|Cemetery Gates (Demon Knight Edit)
|A3
|Mouth For War
|A4
|Walk
|A5
|Fucking Hostile
|B1
|I'm Broken (2014 Remastered Version)
|B2
|5 Minutes Alone (2014 Remastered Version)
|B3
|Drag The Waters
|B4
|Revolution Is My Name
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Pantera - History Of Hostility (Silverl) (0081227952228) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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