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Pantera - Reinventing The Steel (0081227974329) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pantera - Reinventing The Steel (0081227974329) виниловая пластинка

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Pantera - Reinventing The Steel (0081227974329) виниловая пластинка - фото 1
Pantera - Reinventing The Steel (0081227974329) виниловая пластинка - фото 2
Pantera - Reinventing The Steel (0081227974329) виниловая пластинка - фото 3
Pantera - Reinventing The Steel (0081227974329) виниловая пластинка - фото 4
Pantera - Reinventing The Steel (0081227974329) виниловая пластинка - фото 5
Pantera - Reinventing The Steel (0081227974329) виниловая пластинка - фото 6
Pantera - Reinventing The Steel (0081227974329) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Pantera
Альбом (сингл)
REINVENTING THE STEEL
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pantera - Reinventing The Steel (0081227974329) виниловая пластинка - фото 1
  • Pantera - Reinventing The Steel (0081227974329) виниловая пластинка - фото 2
  • Pantera - Reinventing The Steel (0081227974329) виниловая пластинка - фото 3
  • Pantera - Reinventing The Steel (0081227974329) виниловая пластинка - фото 4
  • Pantera - Reinventing The Steel (0081227974329) виниловая пластинка - фото 5
  • Pantera - Reinventing The Steel (0081227974329) виниловая пластинка - фото 6
  • Pantera - Reinventing The Steel (0081227974329) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99294
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Pantera - Reinventing The Steel (0081227974329) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция PANTERA
filter_none Товар входит в коллекцию PANTERA

Коллекция PANTERA


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227974329]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Pantera
Альбом (сингл)
REINVENTING THE STEEL
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hellbound, Goddamn Electric, Yesterday Don't Mean Shit, You've Got To Belong To It, Revolution Is My Name, Death Rattle, We'll Grind That Axe For A Long Time, Uplift, It Makes Them Disappear, I'll Cast A Shadow
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pantera - Reinventing The Steel (0081227974329) виниловая пластинка

Track List

A1Hellbound2:40
A2Goddamn Electric4:56
A3Yesterday Don't Mean Shit4:19
A4You've Got To Belong To It4:13
A5Revolution Is My Name5:18
B1Death Rattle3:17
B2We'll Grind That Axe For A Long Time3:44
B3Uplift3:45
B4It Makes Them Disappear6:21
B5I'll Cast A Shadow5:22

Отзывы о товаре Pantera - Reinventing The Steel (0081227974329) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227974329]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Pantera
Альбом (сингл)
REINVENTING THE STEEL
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hellbound, Goddamn Electric, Yesterday Don't Mean Shit, You've Got To Belong To It, Revolution Is My Name, Death Rattle, We'll Grind That Axe For A Long Time, Uplift, It Makes Them Disappear, I'll Cast A Shadow
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Hellbound2:40
A2Goddamn Electric4:56
A3Yesterday Don't Mean Shit4:19
A4You've Got To Belong To It4:13
A5Revolution Is My Name5:18
B1Death Rattle3:17
B2We'll Grind That Axe For A Long Time3:44
B3Uplift3:45
B4It Makes Them Disappear6:21
B5I'll Cast A Shadow5:22
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pantera - Reinventing The Steel (0081227974329) виниловая пластинка - стоимость товара 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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