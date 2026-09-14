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Мышь Оклик 310M черный/синий (1869099) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Оклик 310M черный/синий (1869099)

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Мышь Оклик 310M черный/синий (1869099) - фото 1
Мышь Оклик 310M черный/синий (1869099) - фото 2
Мышь Оклик 310M черный/синий (1869099) - фото 3
Мышь Оклик 310M черный/синий (1869099) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
синий, черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Оклик 310M черный/синий (1869099) - фото 1
  • Мышь Оклик 310M черный/синий (1869099) - фото 2
  • Мышь Оклик 310M черный/синий (1869099) - фото 3
  • Мышь Оклик 310M черный/синий (1869099) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727665
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
синий, черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х5
Вес, г.
110

Описание товара Мышь Оклик 310M черный/синий (1869099)

Мышь Oklick — это универсальное решение для комфортной работы и развлечений. Благодаря эргономичному дизайну, она подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая удобство использования в любой ситуации. Яркое сочетание синего и черного цветов придаёт устройству стильный и современный вид, который будет отлично смотреться на вашем рабочем месте. Оптический сенсор с разрешением 2400 dpi обеспечивает высокую точность и плавность перемещения курсора, что идеально подходит как для работы с документами, так и для игр. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильное соединение без задержек, а легкий вес в 61 грамм позволяет комфортно пользоваться мышью в течение длительного времени без усталости. Мышь Oklick — это надежный инструмент для решения самых разнообразных задач, который сочетает в себе функциональность и стильный дизайн.

Отзывы о товаре Мышь Оклик 310M черный/синий (1869099)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
синий, черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick — это универсальное решение для комфортной работы и развлечений. Благодаря эргономичному дизайну, она подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая удобство использования в любой ситуации. Яркое сочетание синего и черного цветов придаёт устройству стильный и современный вид, который будет отлично смотреться на вашем рабочем месте. Оптический сенсор с разрешением 2400 dpi обеспечивает высокую точность и плавность перемещения курсора, что идеально подходит как для работы с документами, так и для игр. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильное соединение без задержек, а легкий вес в 61 грамм позволяет комфортно пользоваться мышью в течение длительного времени без усталости. Мышь Oklick — это надежный инструмент для решения самых разнообразных задач, который сочетает в себе функциональность и стильный дизайн.
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Отзывы


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