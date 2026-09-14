Мышь Оклик 310M черный/синий (1869099)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Оклик 310M черный/синий (1869099)
Мышь Oklick — это универсальное решение для комфортной работы и развлечений. Благодаря эргономичному дизайну, она подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая удобство использования в любой ситуации. Яркое сочетание синего и черного цветов придаёт устройству стильный и современный вид, который будет отлично смотреться на вашем рабочем месте. Оптический сенсор с разрешением 2400 dpi обеспечивает высокую точность и плавность перемещения курсора, что идеально подходит как для работы с документами, так и для игр. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильное соединение без задержек, а легкий вес в 61 грамм позволяет комфортно пользоваться мышью в течение длительного времени без усталости. Мышь Oklick — это надежный инструмент для решения самых разнообразных задач, который сочетает в себе функциональность и стильный дизайн.
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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