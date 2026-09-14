Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-серый (GY51L15677)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-серый (GY51L15677)
Мышь Lenovo — это универсальное устройство, обеспечивающее комфорт и производительность как для правой, так и для левой руки. Элегантный серый цвет прибора гармонично впишется в любой интерьер, а легкий вес (всего 56 г) делает его идеальным спутником как в офисе, так и в домашних условиях. Благодаря оптическому сенсору с разрешением 1000 dpi мышь обеспечивает точное и плавное управление курсором на экране. Беспроводное подключение по радиоканалу с радиусом действия до 10 метров позволяет использовать устройство без лишних проводов, обеспечивая свободу движений. Для питания мыши требуется всего одна батарейка типа АА, что делает ее крайне экономичной в использовании. Хотя мышь и не оснащена бесшумными кнопками, ее эргономичный дизайн и качественная сборка от бренда Lenovo гарантируют надежность и долгий срок службы. Это решение идеально подойдет для пользователей, ценящих удобство и функциональность.
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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