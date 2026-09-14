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Мышь Logitech M110 Silent Mid Grey (910-006760) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech M110 Silent Mid Grey (910-006760)

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Мышь Logitech M110 Silent Mid Grey (910-006760) - фото 1
Мышь Logitech M110 Silent Mid Grey (910-006760) - фото 2
Мышь Logitech M110 Silent Mid Grey (910-006760) - фото 3
Мышь Logitech M110 Silent Mid Grey (910-006760) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Logitech M110 Silent Mid Grey (910-006760) - фото 1
  • Мышь Logitech M110 Silent Mid Grey (910-006760) - фото 2
  • Мышь Logitech M110 Silent Mid Grey (910-006760) - фото 3
  • Мышь Logitech M110 Silent Mid Grey (910-006760) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727409
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х4
Вес, г.
90

Описание товара Мышь Logitech M110 Silent Mid Grey (910-006760)

Мышь LOGITECH — это надежное и универсальное устройство, идеально подходящее как для повседневной работы, так и для комфортного пользования ПК. Эта модель оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает плавное и точное управление курсором. С проводным подключением через интерфейс USB Type-A, вы получаете стабильное соединение и легкость в использовании без необходимости замены батареек. Мышь LOGITECH имеет эргономичный дизайн, который подходит как для правшей, так и для левшей, что обеспечивает комфортное использование в течение всего дня. Серый цвет корпуса придаёт устройству стильный и современный вид, который гармонично впишется в любой офисный или домашний интерьер. Вес всего 200 г делает её довольно лёгкой, что повышает удобство использования. Эта модель от известного бренда Logitech является отличным выбором для всех, кто ценит качество, долговечность и функциональность в периферийных устройствах для ПК.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Logitech M110 Silent Mid Grey (910-006760)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь LOGITECH — это надежное и универсальное устройство, идеально подходящее как для повседневной работы, так и для комфортного пользования ПК. Эта модель оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает плавное и точное управление курсором. С проводным подключением через интерфейс USB Type-A, вы получаете стабильное соединение и легкость в использовании без необходимости замены батареек. Мышь LOGITECH имеет эргономичный дизайн, который подходит как для правшей, так и для левшей, что обеспечивает комфортное использование в течение всего дня. Серый цвет корпуса придаёт устройству стильный и современный вид, который гармонично впишется в любой офисный или домашний интерьер. Вес всего 200 г делает её довольно лёгкой, что повышает удобство использования. Эта модель от известного бренда Logitech является отличным выбором для всех, кто ценит качество, долговечность и функциональность в периферийных устройствах для ПК.


Теги товара: Для левшей
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Отзывы


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