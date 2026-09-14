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Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray

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Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray - фото 1
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray - фото 2
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray - фото 3
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray - фото 4
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray - фото 5
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray - фото 6
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray - фото 7
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray - фото 8
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray - фото 9
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray - фото 10
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray - фото 11
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray - фото 12
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray - фото 13
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray - фото 14
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray - фото 15
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Моющий пылесос
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.75
Потребляемая мощность, Вт
160
Мощность всасывания
90 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
35
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray - фото 1
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray - фото 2
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray - фото 3
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray - фото 4
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray - фото 5
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray - фото 6
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray - фото 7
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray - фото 8
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray - фото 9
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray - фото 10
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray - фото 11
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray - фото 12
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray - фото 13
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray - фото 14
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray - фото 15
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727113
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Моющий пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
пылесос, упаковка
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.75
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
дисплей, автоматическая мойка швабры, автоматическая сушка швабры
Уровень шума
78
Потребляемая мощность, Вт
160
Мощность всасывания
90 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
3000
Время работы от аккумулятора, мин
35
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
3.5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray

Представляем вам вертикальный пылесос BQ — идеальное решение для быстрой и эффективной уборки в вашем доме. Этот мощный и стильный пылесос весом всего 4,5 кг впечатляет своим современным дизайном в элегантном черном цвете. Он оснащен всеми необходимыми характеристиками для поддержания идеальной чистоты. Аккумулятор с емкостью 3000 мА·ч и временем зарядки всего 3,5 часа обеспечивает до 35 минут непрерывной работы, что позволяет без проблем справляться с уборкой даже на больших площадях. Пылесос BQ также оснащен контейнером-пылесборником объемом 0,75 литра, который легко очищается и освобождает вас от необходимости постоянной замены мешков. Мощностью 160 Вт этот аппарат справляется как с сухой, так и с влажной уборкой, благодаря чему полы вашего дома будут всегда чистыми и свежими. Встроенный регулятор мощности на ручке позволяет максимально точно настроить интенсивность всасывания в зависимости от типа поверхности, а цельная труба всасывания обеспечивает легкость в управлении и маневренность. Пылесос оснащен надежным Li-Ion аккумулятором, который гарантирует долгий срок службы и стабильно высокую производительность. При уровне шума всего 78 дБ, пылесос BQ работает тихо и не причиняет дискомфорт ни вам, ни вашим соседям. Выбирая моющий пылесос BQ, вы обеспечиваете себе качество, удобство и надежность в каждом этапе уборки.

Отзывы о товаре Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Моющий пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
пылесос, упаковка
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.75
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
дисплей, автоматическая мойка швабры, автоматическая сушка швабры
Уровень шума
78
Потребляемая мощность, Вт
160
Развернуть
Мощность всасывания
90 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
3000
Время работы от аккумулятора, мин
35
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
3.5
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам вертикальный пылесос BQ — идеальное решение для быстрой и эффективной уборки в вашем доме. Этот мощный и стильный пылесос весом всего 4,5 кг впечатляет своим современным дизайном в элегантном черном цвете. Он оснащен всеми необходимыми характеристиками для поддержания идеальной чистоты. Аккумулятор с емкостью 3000 мА·ч и временем зарядки всего 3,5 часа обеспечивает до 35 минут непрерывной работы, что позволяет без проблем справляться с уборкой даже на больших площадях. Пылесос BQ также оснащен контейнером-пылесборником объемом 0,75 литра, который легко очищается и освобождает вас от необходимости постоянной замены мешков. Мощностью 160 Вт этот аппарат справляется как с сухой, так и с влажной уборкой, благодаря чему полы вашего дома будут всегда чистыми и свежими. Встроенный регулятор мощности на ручке позволяет максимально точно настроить интенсивность всасывания в зависимости от типа поверхности, а цельная труба всасывания обеспечивает легкость в управлении и маневренность. Пылесос оснащен надежным Li-Ion аккумулятором, который гарантирует долгий срок службы и стабильно высокую производительность. При уровне шума всего 78 дБ, пылесос BQ работает тихо и не причиняет дискомфорт ни вам, ни вашим соседям. Выбирая моющий пылесос BQ, вы обеспечиваете себе качество, удобство и надежность в каждом этапе уборки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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