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Вертикальный пылесос BQ VCA0401H Grey/Red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вертикальный пылесос BQ VCA0401H Grey/Red

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Вертикальный пылесос BQ VCA0401H Grey/Red - фото 1
Вертикальный пылесос BQ VCA0401H Grey/Red - фото 2
Вертикальный пылесос BQ VCA0401H Grey/Red - фото 3
Вертикальный пылесос BQ VCA0401H Grey/Red - фото 4
Вертикальный пылесос BQ VCA0401H Grey/Red - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
Серый, Красный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Потребляемая мощность, Вт
130
Мощность всасывания
40 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
45
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0401H Grey/Red - фото 1
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0401H Grey/Red - фото 2
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0401H Grey/Red - фото 3
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0401H Grey/Red - фото 4
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0401H Grey/Red - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727105
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Характеристики

Бренд
BQ
Труба всасывания
цельная
Цвет
Серый, Красный
Комплектация
зарядная док-станция, зарядное устройство, руководство по эксплуатации
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
легко очищаемый пылесборник, напольная подставка, подсветка зоны уборки
Уровень шума
68
Потребляемая мощность, Вт
130
Мощность всасывания
40 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2000
Время работы от аккумулятора, мин
45
Станция для хранения
Нет
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Вертикальный пылесос BQ VCA0401H Grey/Red

Пылесос BQ VCA0401H Серый/Красный (тип пылесборника: циклон, емкость пылесборника: 0.6л, максимальная мощность: 130Вт, максимальная мощность всасывания: 40Вт, управление мощностью: кнопки, тип уборки: сухая, моющийся, антибактериальный фильтр, уровень шума: 68дБ, батарея: 29.6В, 2000мАч)



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Вертикальный пылесос BQ VCA0401H Grey/Red




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Труба всасывания
цельная
Цвет
Серый, Красный
Комплектация
зарядная док-станция, зарядное устройство, руководство по эксплуатации
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
легко очищаемый пылесборник, напольная подставка, подсветка зоны уборки
Уровень шума
68
Потребляемая мощность, Вт
130
Развернуть
Мощность всасывания
40 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2000
Время работы от аккумулятора, мин
45
Станция для хранения
Нет
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос BQ VCA0401H Серый/Красный (тип пылесборника: циклон, емкость пылесборника: 0.6л, максимальная мощность: 130Вт, максимальная мощность всасывания: 40Вт, управление мощностью: кнопки, тип уборки: сухая, моющийся, антибактериальный фильтр, уровень шума: 68дБ, батарея: 29.6В, 2000мАч)


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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