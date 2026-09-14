Вертикальный пылесос BQ VCA0401H Grey/Red
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
Серый, Красный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Потребляемая мощность, Вт
130
Мощность всасывания
40 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727105
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Характеристики
Бренд
Труба всасывания
цельная
Цвет
Серый, Красный
Комплектация
зарядная док-станция, зарядное устройство, руководство по эксплуатации
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
легко очищаемый пылесборник, напольная подставка, подсветка зоны уборки
Уровень шума
68
Потребляемая мощность, Вт
130
Мощность всасывания
40 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2000
Время работы от аккумулятора, мин
45
Станция для хранения
Нет
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Вертикальный пылесос BQ VCA0401H Grey/Red
Пылесос BQ VCA0401H Серый/Красный (тип пылесборника: циклон, емкость пылесборника: 0.6л, максимальная мощность: 130Вт, максимальная мощность всасывания: 40Вт, управление мощностью: кнопки, тип уборки: сухая, моющийся, антибактериальный фильтр, уровень шума: 68дБ, батарея: 29.6В, 2000мАч)
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Теги товара: для сухой уборки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Труба всасывания
цельная
Цвет
Серый, Красный
Комплектация
зарядная док-станция, зарядное устройство, руководство по эксплуатации
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
легко очищаемый пылесборник, напольная подставка, подсветка зоны уборки
Уровень шума
68
Потребляемая мощность, Вт
130
Развернуть
Мощность всасывания
40 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2000
Время работы от аккумулятора, мин
45
Станция для хранения
Нет
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Пылесос BQ VCA0401H Серый/Красный (тип пылесборника: циклон, емкость пылесборника: 0.6л, максимальная мощность: 130Вт, максимальная мощность всасывания: 40Вт, управление мощностью: кнопки, тип уборки: сухая, моющийся, антибактериальный фильтр, уровень шума: 68дБ, батарея: 29.6В, 2000мАч)
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
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