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Вертикальный пылесос BQ VCA0104H Gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вертикальный пылесос BQ VCA0104H Gray

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Вертикальный пылесос BQ VCA0104H Gray - фото 1
Вертикальный пылесос BQ VCA0104H Gray - фото 2
Вертикальный пылесос BQ VCA0104H Gray - фото 3
Вертикальный пылесос BQ VCA0104H Gray - фото 4
Вертикальный пылесос BQ VCA0104H Gray - фото 5
Вертикальный пылесос BQ VCA0104H Gray - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Потребляемая мощность, Вт
300
Мощность всасывания
130 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
45
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0104H Gray - фото 1
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0104H Gray - фото 2
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0104H Gray - фото 3
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0104H Gray - фото 4
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0104H Gray - фото 5
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0104H Gray - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727101
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
пылесос, насадки
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны
Уровень шума
78
Потребляемая мощность, Вт
300
Мощность всасывания
130 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора, мин
45
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Вертикальный пылесос BQ VCA0104H Gray

Вертикальный пылесос BQ — это идеальное сочетание стиля, функциональности и мощной производительности, подходящее для современного дома. Выполненный в элегантном черном цвете, этот пылесос не только дополнит интерьер, но и станет вашим незаменимым помощником в уборке. С аккумулятором ёмкостью 2200 мА·ч, пылесос предлагает до 45 минут бесперебойной работы, чего вполне достаточно для тщательной чистки всех необходимых участков. Полная зарядка устройства занимает всего 5 часов, что позволяет быстро подготовить его к следующему использованию. Устройство оснащено удобным регулятором мощности, расположенным на ручке, что позволяет легко управлять интенсивностью уборки. Контейнерная система пылесборника объёмом 0,5 литра упрощает процесс очистки и снижает потребность в частом обслуживании. Пылесос поддерживает сухой тип уборки, а прочная цельная труба всасывания обеспечивает надежность и долговечность использования. Несмотря на мощность 300 Вт, уровень шума устройства составляет 78 дБ, что делает уборку более комфортной. Питание от аккумулятора и использование литий-ионных батарей позволяют свободно перемещаться по дому, не беспокоясь о длине шнура. Вертикальный пылесос BQ — это надежное и эффективное устройство для вашего дома, обеспечивающее качественную уборку и максимально комфортный процесс использования.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Вертикальный пылесос BQ VCA0104H Gray




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
пылесос, насадки
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны
Уровень шума
78
Потребляемая мощность, Вт
300
Развернуть
Мощность всасывания
130 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора, мин
45
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальный пылесос BQ — это идеальное сочетание стиля, функциональности и мощной производительности, подходящее для современного дома. Выполненный в элегантном черном цвете, этот пылесос не только дополнит интерьер, но и станет вашим незаменимым помощником в уборке. С аккумулятором ёмкостью 2200 мА·ч, пылесос предлагает до 45 минут бесперебойной работы, чего вполне достаточно для тщательной чистки всех необходимых участков. Полная зарядка устройства занимает всего 5 часов, что позволяет быстро подготовить его к следующему использованию. Устройство оснащено удобным регулятором мощности, расположенным на ручке, что позволяет легко управлять интенсивностью уборки. Контейнерная система пылесборника объёмом 0,5 литра упрощает процесс очистки и снижает потребность в частом обслуживании. Пылесос поддерживает сухой тип уборки, а прочная цельная труба всасывания обеспечивает надежность и долговечность использования. Несмотря на мощность 300 Вт, уровень шума устройства составляет 78 дБ, что делает уборку более комфортной. Питание от аккумулятора и использование литий-ионных батарей позволяют свободно перемещаться по дому, не беспокоясь о длине шнура. Вертикальный пылесос BQ — это надежное и эффективное устройство для вашего дома, обеспечивающее качественную уборку и максимально комфортный процесс использования.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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