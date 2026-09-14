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Вертикальный пылесос BQ VC0801H Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вертикальный пылесос BQ VC0801H Grey

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Вертикальный пылесос BQ VC0801H Grey - фото 2
Вертикальный пылесос BQ VC0801H Grey - фото 3
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Вертикальный пылесос BQ VC0801H Grey - фото 6
Вертикальный пылесос BQ VC0801H Grey - фото 7
Вертикальный пылесос BQ VC0801H Grey - фото 8
Вертикальный пылесос BQ VC0801H Grey - фото 9
Вертикальный пылесос BQ VC0801H Grey - фото 10
Вертикальный пылесос BQ VC0801H Grey - фото 11
Вертикальный пылесос BQ VC0801H Grey - фото 12
Вертикальный пылесос BQ VC0801H Grey - фото 13
Вертикальный пылесос BQ VC0801H Grey - фото 14
Вертикальный пылесос BQ VC0801H Grey - фото 15
Вертикальный пылесос BQ VC0801H Grey - фото 16
Вертикальный пылесос BQ VC0801H Grey - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
серый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
130
Мощность всасывания
40 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
35
  • Вертикальный пылесос BQ VC0801H Grey - фото 1
  • Вертикальный пылесос BQ VC0801H Grey - фото 2
  • Вертикальный пылесос BQ VC0801H Grey - фото 3
  • Вертикальный пылесос BQ VC0801H Grey - фото 4
  • Вертикальный пылесос BQ VC0801H Grey - фото 5
  • Вертикальный пылесос BQ VC0801H Grey - фото 6
  • Вертикальный пылесос BQ VC0801H Grey - фото 7
  • Вертикальный пылесос BQ VC0801H Grey - фото 8
  • Вертикальный пылесос BQ VC0801H Grey - фото 9
  • Вертикальный пылесос BQ VC0801H Grey - фото 10
  • Вертикальный пылесос BQ VC0801H Grey - фото 11
  • Вертикальный пылесос BQ VC0801H Grey - фото 12
  • Вертикальный пылесос BQ VC0801H Grey - фото 13
  • Вертикальный пылесос BQ VC0801H Grey - фото 14
  • Вертикальный пылесос BQ VC0801H Grey - фото 15
  • Вертикальный пылесос BQ VC0801H Grey - фото 16
  • Вертикальный пылесос BQ VC0801H Grey - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727095
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Характеристики

Бренд
BQ
Труба всасывания
цельная
Цвет
серый
Комплектация
зарядное устройство, настенное крепление, инструкция
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума
75
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
130
Мощность всасывания
40 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора, мин
35
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Вертикальный пылесос BQ VC0801H Grey

Вертикальный пылесос BQ — это сочетание легкости, функциональности и мощной эффективности. С весом всего 2,32 кг, этот пылесос станет вашим надежным помощником для быстрой и удобной уборки. Он оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 2200 мА·ч, который обеспечивает до 35 минут работы на одном заряде после полной зарядки, которая занимает всего 5 часов. Модель поддерживает сухую уборку и оснащена контейнером для сбора пыли объемом 0,5 литра, что позволяет легко и быстро избавляться от мусора без необходимости использования мешков. Пылесос BQ характеризуется потребляемой мощностью в 130 Вт, а регулятор мощности удобно расположен на корпусе. Стильный серый цвет корпуса и цельная труба всасывания добавляют элегантности и эргономичности в дизайне устройства, а уровень шума в 75 дБ делает его использование комфортным даже при длительной уборке. Пылесос работает исключительно от аккумулятора, обеспечивая свободу передвижения без привязки к розетке. Выбор в пользу пылесоса BQ — это шаг навстречу современным стандартам удобства и качества уборки.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Вертикальный пылесос BQ VC0801H Grey




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Характеристики
Бренд
BQ
Труба всасывания
цельная
Цвет
серый
Комплектация
зарядное устройство, настенное крепление, инструкция
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума
75
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
130
Развернуть
Мощность всасывания
40 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора, мин
35
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальный пылесос BQ — это сочетание легкости, функциональности и мощной эффективности. С весом всего 2,32 кг, этот пылесос станет вашим надежным помощником для быстрой и удобной уборки. Он оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 2200 мА·ч, который обеспечивает до 35 минут работы на одном заряде после полной зарядки, которая занимает всего 5 часов. Модель поддерживает сухую уборку и оснащена контейнером для сбора пыли объемом 0,5 литра, что позволяет легко и быстро избавляться от мусора без необходимости использования мешков. Пылесос BQ характеризуется потребляемой мощностью в 130 Вт, а регулятор мощности удобно расположен на корпусе. Стильный серый цвет корпуса и цельная труба всасывания добавляют элегантности и эргономичности в дизайне устройства, а уровень шума в 75 дБ делает его использование комфортным даже при длительной уборке. Пылесос работает исключительно от аккумулятора, обеспечивая свободу передвижения без привязки к розетке. Выбор в пользу пылесоса BQ — это шаг навстречу современным стандартам удобства и качества уборки.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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