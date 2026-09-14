Аэрогриль BQ GR2001 Black, 4л, 1500 Вт
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль BQ GR2001 Black, 4л, 1500 Вт
Аэрогриль электрический BQ GR2001 - идеальный способ готовить дома здоровую и полезную пищу, как для одного, так и для всей семьи. К основным преимуществам устройства относятся приготовление без использования масла, делающее пищу более здоровой и менее жирной, увеличенная корзина объемом 4 л, которая позволит готовить вкусные и полезные блюда для большой компании, а также 8 автоматических режимов, рассчитанных на приготовление картофеля фри, рыбы, птицы, выпечки и других блюд. LED экран с сенсорным управлением позволит легко и быстро выбрать нужный вам режим, а таймер и смотровое окно дадут возможность контролировать процесс готовки. Аэрогриль обладает инновационной системой циркуляции воздуха, что обеспечивает качественное приготовление блюд и исключает любую возможность пригорания. Кроме того, блюда, приготовленные таким методом, сохраняют больше полезных веществ, а высокая мощность прибора гарантирует скорость и эффективность готовки. Еще одно преимущество аэрогриля - его легкость в использовании и уходе. Устройство изготовлено из качественных материалов, имеет термоизолированную ручку и прорезиненные ножки, а корзина подходит для мойки в посудомоечной машине. Кроме того, прибор имеет защиту от перегрева и случайного нажатия на ручке. Аэрогриль BQ GR2001 станет прекрасным помощником на кухне, позволит сэкономить время и приготовить вкусные и полезные блюда для всей семьи.
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Теги товара: с тэном
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Теги товара: с тэном
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