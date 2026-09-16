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Raffaella Carra - Felicita Ta Ta (coloured) (0198028591416) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Raffaella Carra - Felicita Ta Ta (coloured) (0198028591416) виниловая пластинка

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Raffaella Carra - Felicita Ta Ta (coloured) (0198028591416) виниловая пластинка - фото 1
Raffaella Carra - Felicita Ta Ta (coloured) (0198028591416) виниловая пластинка - фото 2
Raffaella Carra - Felicita Ta Ta (coloured) (0198028591416) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Raffaella Carra
Альбом (сингл)
Felicita Ta Ta
Жанр
Диско
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Raffaella Carra - Felicita Ta Ta (coloured) (0198028591416) виниловая пластинка - фото 1
  • Raffaella Carra - Felicita Ta Ta (coloured) (0198028591416) виниловая пластинка - фото 2
  • Raffaella Carra - Felicita Ta Ta (coloured) (0198028591416) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727050
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Raffaella Carra - Felicita Ta Ta (coloured) (0198028591416) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028591416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Raffaella Carra
Альбом (сингл)
Felicita Ta Ta
Жанр
Диско
Трек-лист
Felicit? T? T?, Il Guerriero, Troppo Ragazzina, S?, Ci Sto!, Quando Dico Di No, Rumore, Tab?, Prima Di Dormire, Superman, Scordalo Ragazzo Mio, Mi Vien Da Piangere
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Raffaella Carra - Felicita Ta Ta (coloured) (0198028591416) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Felicit? T? T?, Il Guerriero, Troppo Ragazzina, S?, Ci Sto!, Quando Dico Di No, Rumore, Tab?, Prima Di Dormire, Superman, Scordalo Ragazzo Mio, Mi Vien Da Piangere



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Raffaella Carra - Felicita Ta Ta (coloured) (0198028591416) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028591416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Raffaella Carra
Альбом (сингл)
Felicita Ta Ta
Жанр
Диско
Трек-лист
Felicit? T? T?, Il Guerriero, Troppo Ragazzina, S?, Ci Sto!, Quando Dico Di No, Rumore, Tab?, Prima Di Dormire, Superman, Scordalo Ragazzo Mio, Mi Vien Da Piangere
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Felicit? T? T?, Il Guerriero, Troppo Ragazzina, S?, Ci Sto!, Quando Dico Di No, Rumore, Tab?, Prima Di Dormire, Superman, Scordalo Ragazzo Mio, Mi Vien Da Piangere


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Raffaella Carra - Felicita Ta Ta (coloured) (0198028591416) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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