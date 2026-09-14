Ludovico Einaudi - Islands (0028948758050) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ludovico Einaudi
Альбом (сингл)
Islands
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727021
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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948758050]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ludovico Einaudi
Альбом (сингл)
Islands
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I Giorni, The Earth Prelude, Le Onde, Nightbook, Divenire, Dietro Casa, Fairytale, Nuvole Bianche, Passagio, Primavera, Nefeli, Questa Notte, Berlin Song, Melodia Africana III
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ludovico Einaudi - Islands (0028948758050) виниловая пластинка
Впервые на виниле, альбом итальянского композитора и пианиста Людовико Эйнауди Islands - Essential Einaudi 2011 года. Издание на виниле 180 г. Классический альбом всех времен и обладатель золотого статуса "Islands - Essential Einaudi" впервые будет выпущен на аудиофильском виниле 180 г и включает в себя хит-синглы "I Giorni", "Le Onde", "Divenire", "Nuvole Bianche" и другие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948758050]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ludovico Einaudi
Альбом (сингл)
Islands
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I Giorni, The Earth Prelude, Le Onde, Nightbook, Divenire, Dietro Casa, Fairytale, Nuvole Bianche, Passagio, Primavera, Nefeli, Questa Notte, Berlin Song, Melodia Africana III
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Впервые на виниле, альбом итальянского композитора и пианиста Людовико Эйнауди Islands - Essential Einaudi 2011 года. Издание на виниле 180 г. Классический альбом всех времен и обладатель золотого статуса "Islands - Essential Einaudi" впервые будет выпущен на аудиофильском виниле 180 г и включает в себя хит-синглы "I Giorni", "Le Onde", "Divenire", "Nuvole Bianche" и другие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Ludovico Einaudi - Islands (0028948758050) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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