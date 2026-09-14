Hot Chip - In Our Heads (5034202029311) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Hot Chip
Альбом (сингл)
2012
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726995
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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[5034202029311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Hot Chip
Альбом (сингл)
2012
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Motion Sickness, How Do You Do?, Don't Deny Your Heart, Look At Where We Are, These Chains, Night & Day, Flutes, Now There Is Nothing, Ends Of The Earth, Let Me Be Him, Always Been Your Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Hot Chip - In Our Heads (5034202029311) виниловая пластинка
«In Our Heads» - пятый студийный альбом английской электронной группы Hot Chip, выпущенный 6 июня 2012 года. Это первый альбом группы, выпущенный компанией Domino. Диск был записан за пять месяцев в студии английского продюсера Марка Ральфа Club Ralph в Лондоне. Промо-сингл "Flutes", видеоклип на который дебютировал 15 марта 2012 года, был доступен для бесплатного скачивания при предварительном заказе альбома через Domino.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[5034202029311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Hot Chip
Альбом (сингл)
2012
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Motion Sickness, How Do You Do?, Don't Deny Your Heart, Look At Where We Are, These Chains, Night & Day, Flutes, Now There Is Nothing, Ends Of The Earth, Let Me Be Him, Always Been Your Love
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
«In Our Heads» - пятый студийный альбом английской электронной группы Hot Chip, выпущенный 6 июня 2012 года. Это первый альбом группы, выпущенный компанией Domino. Диск был записан за пять месяцев в студии английского продюсера Марка Ральфа Club Ralph в Лондоне. Промо-сингл "Flutes", видеоклип на который дебютировал 15 марта 2012 года, был доступен для бесплатного скачивания при предварительном заказе альбома через Domino.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Hot Chip - In Our Heads (5034202029311) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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