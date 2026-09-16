Top.Mail.Ru
Gazpacho - Bravo (0802644889115) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Gazpacho - Bravo (0802644889115) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Gazpacho - Bravo (0802644889115) виниловая пластинка - фото 1
Gazpacho - Bravo (0802644889115) виниловая пластинка - фото 2
Gazpacho - Bravo (0802644889115) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Gazpacho
Альбом (сингл)
Bravo
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gazpacho - Bravo (0802644889115) виниловая пластинка - фото 1
  • Gazpacho - Bravo (0802644889115) виниловая пластинка - фото 2
  • Gazpacho - Bravo (0802644889115) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726872
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Gazpacho - Bravo (0802644889115) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644889115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Gazpacho
Альбом (сингл)
Bravo
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Desert, Sea Of Tranquility, Nemo, Ghost, California, The Secret, Sun God, Mesmer, Novgorod, Ease Your Mind, Bravo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gazpacho - Bravo (0802644889115) виниловая пластинка

"Bravo" - дебютный альбом норвежской группы Gazpacho, вышедший в 2003 году. Переиздание на двойном черном виниле, на четвертой стороне рисунок. Gazpacho - норвежская арт-рок группа из Осло. Оригинальный состав из трех музыкантов собрался в 1996 году, впоследствии к группе присоединилсь еще трое. Gazpacho часто сравнивали с A-ha, Radiohead, Marillion и Porcupine Tree, а один из критиков описал музыку коллектива как "classical post ambient nocturnal atmospheric neo-progressive folk world rock". Будучи лишены поддержки какого-либо крупного лейбла, Gazpacho активно используют интернет для распространения своих релизов. Это позволяет участниками группы выпускать по альбому в год, самостоятельно контролируя творческий процесс.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Gazpacho - Bravo (0802644889115) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644889115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Gazpacho
Альбом (сингл)
Bravo
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Desert, Sea Of Tranquility, Nemo, Ghost, California, The Secret, Sun God, Mesmer, Novgorod, Ease Your Mind, Bravo
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
"Bravo" - дебютный альбом норвежской группы Gazpacho, вышедший в 2003 году. Переиздание на двойном черном виниле, на четвертой стороне рисунок. Gazpacho - норвежская арт-рок группа из Осло. Оригинальный состав из трех музыкантов собрался в 1996 году, впоследствии к группе присоединилсь еще трое. Gazpacho часто сравнивали с A-ha, Radiohead, Marillion и Porcupine Tree, а один из критиков описал музыку коллектива как "classical post ambient nocturnal atmospheric neo-progressive folk world rock". Будучи лишены поддержки какого-либо крупного лейбла, Gazpacho активно используют интернет для распространения своих релизов. Это позволяет участниками группы выпускать по альбому в год, самостоятельно контролируя творческий процесс.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gazpacho - Bravo (0802644889115) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3680 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...