Материнская плата ASRock A620AM Pro RS
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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD A620A
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Версия PCI Express
4.0
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726801
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD A620A
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x4
1
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2хUSB 3.2 Gen1 Type-C, 5хUSB 3.2 Gen1 Type-A, 8хUSB 2.0, HDMI, DisplayPort, RJ-45, 3хАудио
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х28х10
Вес, кг.
2.3
Описание товара Материнская плата ASRock A620AM Pro RS
Материнская плата ASRock A620AM Pro RS – устройство форм-фактора Micro-ATX с размерами 244x244 мм подходит для сборки мощного универсального компьютера для дома или офиса. Плата работает под управлением чипсета AMD A620A и поддерживает процессоры AMD Ryzen 7000, 8000 и 9000. Схема питания 6+2+1 гарантирует реализацию потенциала мощных игровых CPU, а подсистема памяти с поддержкой технологий разгона AMD EXPO обеспечивает стабильность работы модулей DDR5. Максимальный объем ОЗУ равен 256 ГБ.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD A620A
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Версия PCI Express
4.0
Развернуть
Слотов PCI-E x4
1
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2хUSB 3.2 Gen1 Type-C, 5хUSB 3.2 Gen1 Type-A, 8хUSB 2.0, HDMI, DisplayPort, RJ-45, 3хАудио
Страна производитель
Вьетнам
Материнская плата ASRock A620AM Pro RS – устройство форм-фактора Micro-ATX с размерами 244x244 мм подходит для сборки мощного универсального компьютера для дома или офиса. Плата работает под управлением чипсета AMD A620A и поддерживает процессоры AMD Ryzen 7000, 8000 и 9000. Схема питания 6+2+1 гарантирует реализацию потенциала мощных игровых CPU, а подсистема памяти с поддержкой технологий разгона AMD EXPO обеспечивает стабильность работы модулей DDR5. Максимальный объем ОЗУ равен 256 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
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