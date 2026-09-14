Описание товара Память оперативная Apacer DDR5 16GB 6000MHz (AH5U16G60C622NBAA-1)

Для кого и под какие задачи

Эта планка памяти отлично подойдет тем, кто собирает или модернизирует современный игровой или производительный компьютер на базе процессоров Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000. С одной стороны, объём в 16 ГБ является отличным стартом для игр, работы с графикой и повседневной многозадачности, включая множество вкладок браузера и фоновых приложений. С другой стороны, для профессиональных задач вроде рендеринга видео или работы с очень большими проектами в будущем стоит рассмотреть добавление второй аналогичной планки для достижения 32 ГБ в двухканальном режиме.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к современному поколению DDR5, которое пришло на смену DDR4 и приносит значительный рост пропускной способности и энергоэффективности благодаря новому внутреннему контроллеру и сниженному напряжению. Это форм-фактор DIMM, предназначенный исключительно для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что слоты для DDR5 имеют иное расположение ключа, поэтому физически установить эту планку в материнскую плату, рассчитанную на DDR4 или более старые поколения, невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает 16 гигабайт памяти, работающей на эффективной частоте 6000 МГц. Высокая частота DDR5 напрямую влияет на пропускную способность подсистемы памяти, что ускоряет загрузку уровней в играх, обработку больших данных в приложениях и общую отзывчивость системы при интенсивной нагрузке. Для пользователя это означает сокращение времени ожидания в сценариях, где процессор активно обменивается данными с памятью, хотя в офисных задачах разница с менее быстрыми модулями может быть не столь заметна.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля составляют CL36-36-36-89, что для частоты 6000 МГц является сбалансированным и обеспечивает низкую латентность в рамках стандартов DDR5. Рабочее напряжение составляет 1.35 В. Модуль поддерживает технологию XMP 3.0, что позволяет автоматически разогнать память до заявленных 6000 МГц через простой выбор профиля в BIOS материнской платы, минуя сложные ручные настройки. Это гарантирует стабильную работу на рекламируемой скорости без лишних хлопот для пользователя.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с материнскими платами на чипсетах Intel Z690, B660, H670, Z790, B760 и аналогичных для AMD - X670E, X670, B650. Для полноценной работы на частоте 6000 МГц необходим совместимый процессор (Intel Alder Lake, Raptor Lake или AMD Ryzen 7000) и материнская плата с поддержкой XMP/EXPO. Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, а не под DDR4, так как эти поколения невзаимозаменяемы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен классическим алюминиевым радиатором чёрного цвета, который эффективно отводит тепло от чипов памяти во время продолжительной работы на высоких частотах, способствуя стабильности. Дизайн радиатора достаточно лаконичен и не отличается большой высотой, что минимизирует риск конфликта с установленными на процессор массивными башенными или СВО кулерами. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для тех, кто ценит надежность и не планирует выстраивать сложную систему RGB-освещения внутри корпуса.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одну планку объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который может дать существенный прирост производительности в играх и требовательных приложениях, рекомендуется приобрести второй такой же модуль и установить планки в правильные слоты на материнской плате, как правило, обозначенные одним цветом. Если вы покупаете эту планку для расширения уже имеющегося объёма, стоит стремиться к полному совпадению её характеристик с уже установленными модулями для избежания проблем с совместимостью и снижения рабочих частот.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевой момент - это строгая необходимость совместимой платформы DDR5. Даже если физически планка встанет в слот, её работа в системе, рассчитанной на DDR4, исключена. Убедитесь, что ваша материнская плата в спецификациях поддерживает частоту 6000 МГц, особенно если речь идет о базовых чипсетах, которые могут иметь ограничения. Для сборки нового ПК с нуля оптимальным решением будет сразу взять комплект из двух идентичных модулей для двухканального режима. Эта конкретная модель - отличный выбор для тех, кто ищет современную, быструю и надежную память DDR5 для игр и работы без излишеств в виде подсветки.