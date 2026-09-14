Top.Mail.Ru
Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black - фото 1
Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black - фото 2
Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black - фото 3
Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black - фото 4
Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black - фото 5
Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black - фото 6
Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black - фото 7
Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black - фото 8
Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black - фото 9
Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black - фото 10
Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black - фото 11
Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black - фото 12
Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black - фото 13
Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black - фото 14
Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black - фото 15
Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип клавиатуры
мембранная
Цвет
черный
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black - фото 1
  • Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black - фото 2
  • Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black - фото 3
  • Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black - фото 4
  • Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black - фото 5
  • Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black - фото 6
  • Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black - фото 7
  • Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black - фото 8
  • Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black - фото 9
  • Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black - фото 10
  • Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black - фото 11
  • Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black - фото 12
  • Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black - фото 13
  • Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black - фото 14
  • Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black - фото 15
  • Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726738
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Комплектация
клавиатура + мышь
Цвет
черный
Подсветка клавиш
нет
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.8
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1200
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х4
Вес, г.
420

Описание товара Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black

Представленный комплект (клавиатура+мышь) HP 400 позволяет с максимальным комфортом взаимодействовать с персональным компьютерным оборудованием. Это обеспечивает удобный набор текста, гарантирует ускоренный поиск важной информации в интернете и осуществляет успешную работу с различными приложениями. Комплект (клавиатура+мышь) HP 400 имеет единое стилевое решение, поэтому прекрасно впишется в офисное помещение или отлично разместится дома на рабочем столе. Мышь обладает эргономичным корпусом из матового пластика с несколькими кнопками. Она прекрасно подходит для левой и правой руки. За счет оптического светодиодного сенсора происходит мгновенное считывание перемещений манипулятора. Клавиатура имеет 111 основных клавиш и 7 дополнительных для управления разными функциями. Подключение происходит по кабелю через разъем USB.



Теги товара: мембранные, тонкие

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HP
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Комплектация
клавиатура + мышь
Цвет
черный
Подсветка клавиш
нет
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.8
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1200
Тип подключения
проводное
Развернуть
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Представленный комплект (клавиатура+мышь) HP 400 позволяет с максимальным комфортом взаимодействовать с персональным компьютерным оборудованием. Это обеспечивает удобный набор текста, гарантирует ускоренный поиск важной информации в интернете и осуществляет успешную работу с различными приложениями. Комплект (клавиатура+мышь) HP 400 имеет единое стилевое решение, поэтому прекрасно впишется в офисное помещение или отлично разместится дома на рабочем столе. Мышь обладает эргономичным корпусом из матового пластика с несколькими кнопками. Она прекрасно подходит для левой и правой руки. За счет оптического светодиодного сенсора происходит мгновенное считывание перемещений манипулятора. Клавиатура имеет 111 основных клавиш и 7 дополнительных для управления разными функциями. Подключение происходит по кабелю через разъем USB.


Теги товара: мембранные, тонкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...