Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Клавиатура + мышь HP Pavilion Wired 400 (4CE97AA) Black
Представленный комплект (клавиатура+мышь) HP 400 позволяет с максимальным комфортом взаимодействовать с персональным компьютерным оборудованием. Это обеспечивает удобный набор текста, гарантирует ускоренный поиск важной информации в интернете и осуществляет успешную работу с различными приложениями. Комплект (клавиатура+мышь) HP 400 имеет единое стилевое решение, поэтому прекрасно впишется в офисное помещение или отлично разместится дома на рабочем столе. Мышь обладает эргономичным корпусом из матового пластика с несколькими кнопками. Она прекрасно подходит для левой и правой руки. За счет оптического светодиодного сенсора происходит мгновенное считывание перемещений манипулятора. Клавиатура имеет 111 основных клавиш и 7 дополнительных для управления разными функциями. Подключение происходит по кабелю через разъем USB.
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Теги товара: мембранные, тонкие
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
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