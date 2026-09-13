МФУ лазерное HP LaserJet Pro 3103fdn (3G631A)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерное HP LaserJet Pro 3103fdn (3G631A)
Лазерное МФУ HP для дома — практичное решение для печати, копирования и работы с документами. Чёрно-белая печать в формате до A4 подходит для повседневных задач, а поддержка обычной бумаги, конвертов, карточек и этикеток расширяет возможности использования. Автоподатчик облегчает обработку документов, а за один цикл можно сделать до 999 копий. Масштабирование до 400% позволяет точно подстраивать размер изображения под задачу. Оперативная память объёмом до 512 МБ обеспечивает уверенную работу с документами, а энергопотребление в режиме ожидания составляет всего 4,5 Вт. При весе 10,5 кг МФУ сохраняет удобный для домашнего размещения формат.
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Теги товара: черно-белые, черно-белые HP
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Теги товара: черно-белые, черно-белые HP
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