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МФУ лазерное Pantum BM2300W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ лазерное Pantum BM2300W

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МФУ лазерное Pantum BM2300W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
нет
Емкость лотка подачи, л
150
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
22
Скорость копирования, стр/мин
22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723750
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для дома, для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
256
Наличие автоподатчика
нет
Емкость лотка подачи, л
150
Емкость выходного лотка, л
100
Комплектация
документация
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
22
Скорость цветной печати, стр/мин
0
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
600x600dpi
Печать фотографий
нет
Рекомендованный объем печати, стр/мес
2000
Скорость копирования, стр/мин
22
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Наличие факса
нет
Интерфейсы
Bluetooth, Wi-Fi, USB
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Материалы печати
конверты, обычная бумага, бумага для этикеток
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
2.5
Потребляемая мощность при работе, Вт
370
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х38х34
Вес, кг.
7.5

Описание товара МФУ лазерное Pantum BM2300W

МФУ Pantum — практичное решение для дома и офиса, где важны чёткая чёрно-белая печать и удобная работа с документами. Лазерная технология и скорость копирования до 22 страниц в минуту помогают быстро справляться с повседневными задачами: от копий договоров до учебных материалов. Модель работает с форматом A4, оснащена планшетным сканером с оптическим разрешением 1200?1200 dpi и передаёт мельчайшие детали документов. Подключение доступно через Wi?Fi, Bluetooth и USB — выбирайте удобный способ работы с МФУ. Объём оперативной памяти до 256 МБ поддерживает стабильную обработку заданий, а энергопотребление в режиме ожидания составляет всего 2,5 Вт. МФУ Pantum печатает в одном цвете и предназначено для работы с документами, а не фотографиями. Отсутствие автоподатчика делает модель особенно удобной для сканирования и копирования отдельных листов.



Теги товара: черно-белые

Отзывы о товаре МФУ лазерное Pantum BM2300W




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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для дома, для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
256
Наличие автоподатчика
нет
Емкость лотка подачи, л
150
Емкость выходного лотка, л
100
Комплектация
документация
Двусторонняя печать
Да
Развернуть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
22
Скорость цветной печати, стр/мин
0
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
600x600dpi
Печать фотографий
нет
Рекомендованный объем печати, стр/мес
2000
Скорость копирования, стр/мин
22
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Наличие факса
нет
Интерфейсы
Bluetooth, Wi-Fi, USB
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Материалы печати
конверты, обычная бумага, бумага для этикеток
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
2.5
Потребляемая мощность при работе, Вт
370
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ Pantum — практичное решение для дома и офиса, где важны чёткая чёрно-белая печать и удобная работа с документами. Лазерная технология и скорость копирования до 22 страниц в минуту помогают быстро справляться с повседневными задачами: от копий договоров до учебных материалов. Модель работает с форматом A4, оснащена планшетным сканером с оптическим разрешением 1200?1200 dpi и передаёт мельчайшие детали документов. Подключение доступно через Wi?Fi, Bluetooth и USB — выбирайте удобный способ работы с МФУ. Объём оперативной памяти до 256 МБ поддерживает стабильную обработку заданий, а энергопотребление в режиме ожидания составляет всего 2,5 Вт. МФУ Pantum печатает в одном цвете и предназначено для работы с документами, а не фотографиями. Отсутствие автоподатчика делает модель особенно удобной для сканирования и копирования отдельных листов.


Теги товара: черно-белые
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Отзывы


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