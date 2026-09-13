МФУ лазерное Pantum BM2300W
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерное Pantum BM2300W
МФУ Pantum — практичное решение для дома и офиса, где важны чёткая чёрно-белая печать и удобная работа с документами. Лазерная технология и скорость копирования до 22 страниц в минуту помогают быстро справляться с повседневными задачами: от копий договоров до учебных материалов. Модель работает с форматом A4, оснащена планшетным сканером с оптическим разрешением 1200?1200 dpi и передаёт мельчайшие детали документов. Подключение доступно через Wi?Fi, Bluetooth и USB — выбирайте удобный способ работы с МФУ. Объём оперативной памяти до 256 МБ поддерживает стабильную обработку заданий, а энергопотребление в режиме ожидания составляет всего 2,5 Вт. МФУ Pantum печатает в одном цвете и предназначено для работы с документами, а не фотографиями. Отсутствие автоподатчика делает модель особенно удобной для сканирования и копирования отдельных листов.
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Теги товара: черно-белые
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Теги товара: черно-белые
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