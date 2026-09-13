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МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный

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МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 1
МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 2
МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 3
МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 4
МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 5
МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 6
МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 7
МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 8
МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 9
МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 10
МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 11
МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 12
МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 13
МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 14
МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 15
МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 16
МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 17
МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 18
МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 19
МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 20
МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 21
МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 22
МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 23
МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 24
МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
150
Двусторонняя печать
нет
Скорость черно-белой печати, стр/мин
22
Скорость копирования, стр/мин
22
  • МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 1
  • МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 2
  • МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 3
  • МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 4
  • МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 5
  • МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 6
  • МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 7
  • МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 8
  • МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 9
  • МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 10
  • МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 11
  • МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 12
  • МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 13
  • МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 14
  • МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 15
  • МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 16
  • МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 17
  • МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 18
  • МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 19
  • МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 20
  • МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 21
  • МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 22
  • МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 23
  • МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 24
  • МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 200 руб. 
Начислим 244 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723014
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный
15 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для дома, для малого офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
128
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
150
Емкость выходного лотка, л
100
Комплектация
МФУ, стартовый картридж, кабель питания, интерфейсный USB-кабель, диск с ПО.
Особенности
ЖК-дисплей, веб-интерфейс
Двусторонняя печать
нет
Скорость черно-белой печати, стр/мин
22
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
2000
Скорость копирования, стр/мин
22
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Наличие факса
нет
Интерфейсы
Wi-Fi
Материалы печати
конверты, обычная бумага, пленка, этикетки
Потребляемая мощность при работе, Вт
370
Габариты ШхГхВ, мм
417 x 301 x 305 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х40х38
Вес, кг.
10.5

Описание товара МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный

МФУ лазерное Pantum — это компактное и надежное решение для вашего дома или небольшого офиса. Весит всего 8,5 кг — легко найти место даже в небольшом помещении. Устройство сочетает функции копира, сканера и принтера, поддерживает удобное подключение по Wi-Fi — работа без лишних проводов всегда под рукой. Расходный картридж рассчитан на 1600 страниц — меньше времени на замену расходников, больше времени на рабочие задачи. Максимальное количество копий за один цикл — сразу до 99 штук, что идеально для небольших задач и срочных рабочих моментов. Сканирование стало намного удобнее: доступны планшетный и протяжной режимы, а максимальное масштабирование до 400% позволяет получать качественные увеличенные копии. Оперативной памяти до 128 Мб хватит для стабильной работы даже при интенсивной загрузке. Принтер справляется с разными материалами — печатайте на конвертах, этикетках, обычной бумаге или пленке. Четкая черно-белая печать и поддержка формата A4 делают это МФУ универсальным помощником для дома и малого офиса. Факсом устройство не оснащено, но если нужен компактный и простой инструмент для копирования, печати и сканирования — Pantum отлично справится с задачами.



Теги товара: черно-белые

Отзывы о товаре МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для дома, для малого офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
128
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
150
Емкость выходного лотка, л
100
Комплектация
МФУ, стартовый картридж, кабель питания, интерфейсный USB-кабель, диск с ПО.
Особенности
ЖК-дисплей, веб-интерфейс
Развернуть
Двусторонняя печать
нет
Скорость черно-белой печати, стр/мин
22
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
2000
Скорость копирования, стр/мин
22
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Наличие факса
нет
Интерфейсы
Wi-Fi
Материалы печати
конверты, обычная бумага, пленка, этикетки
Потребляемая мощность при работе, Вт
370
Габариты ШхГхВ, мм
417 x 301 x 305 мм
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ лазерное Pantum — это компактное и надежное решение для вашего дома или небольшого офиса. Весит всего 8,5 кг — легко найти место даже в небольшом помещении. Устройство сочетает функции копира, сканера и принтера, поддерживает удобное подключение по Wi-Fi — работа без лишних проводов всегда под рукой. Расходный картридж рассчитан на 1600 страниц — меньше времени на замену расходников, больше времени на рабочие задачи. Максимальное количество копий за один цикл — сразу до 99 штук, что идеально для небольших задач и срочных рабочих моментов. Сканирование стало намного удобнее: доступны планшетный и протяжной режимы, а максимальное масштабирование до 400% позволяет получать качественные увеличенные копии. Оперативной памяти до 128 Мб хватит для стабильной работы даже при интенсивной загрузке. Принтер справляется с разными материалами — печатайте на конвертах, этикетках, обычной бумаге или пленке. Четкая черно-белая печать и поддержка формата A4 делают это МФУ универсальным помощником для дома и малого офиса. Факсом устройство не оснащено, но если нужен компактный и простой инструмент для копирования, печати и сканирования — Pantum отлично справится с задачами.


Теги товара: черно-белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный - стоимость товара 15200 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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