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МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый

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МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото 1
МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото 2
МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото 3
МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото 4
МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото 5
МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото 6
МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото 7
МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото 8
МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото 9
МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото 10
МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото 11
МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото 12
МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото 13
МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото 14
МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото 15
МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото 16
МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото 17
МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Емкость лотка подачи, л
150
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Скорость копирования, стр/мин
18
  • МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото 1
  • МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото 2
  • МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото 3
  • МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото 4
  • МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото 5
  • МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото 6
  • МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото 7
  • МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото 8
  • МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото 9
  • МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото 10
  • МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото 11
  • МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото 12
  • МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото 13
  • МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото 14
  • МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото 15
  • МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото 16
  • МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото 17
  • МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723011
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
256
Емкость лотка подачи, л
150
Емкость выходного лотка, л
100
Комплектация
МФУ, кабель питания, документация, стартовый картридж (TL-C2318H), упаковка
Особенности
копирование удостоверений личности, разбор по копиям
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
600x600dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
10000
Скорость копирования, стр/мин
18
Масштабирование (до)
400
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Материалы печати
конверты, обычная бумага, пленка
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
45
Потребляемая мощность при работе, Вт
370
Габариты ШхГхВ, мм
510x380x345 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х37х33
Вес, кг.
9.1

Описание товара МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый

Монохромное МФУ BM1800W. Скорость печати: 18 стр./мин. Время выхода первой страницы: менее 7.8 сек. Количество печати страниц в месяц: до 10 000 . Разрешение печати: макс. 600?600 dpi. Тип сканирования: планшетный .Разрешение сканирования: макс. 600?600 dpi. Интерфейсы: USB 2.0 Hi-Speed, WiFi.



Теги товара: черно-белые

Отзывы о товаре МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый




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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
256
Емкость лотка подачи, л
150
Емкость выходного лотка, л
100
Комплектация
МФУ, кабель питания, документация, стартовый картридж (TL-C2318H), упаковка
Особенности
копирование удостоверений личности, разбор по копиям
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Развернуть
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
600x600dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
10000
Скорость копирования, стр/мин
18
Масштабирование (до)
400
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Материалы печати
конверты, обычная бумага, пленка
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
45
Потребляемая мощность при работе, Вт
370
Габариты ШхГхВ, мм
510x380x345 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монохромное МФУ BM1800W. Скорость печати: 18 стр./мин. Время выхода первой страницы: менее 7.8 сек. Количество печати страниц в месяц: до 10 000 . Разрешение печати: макс. 600?600 dpi. Тип сканирования: планшетный .Разрешение сканирования: макс. 600?600 dpi. Интерфейсы: USB 2.0 Hi-Speed, WiFi.


Теги товара: черно-белые
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Доставка
Отзывы


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