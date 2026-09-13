МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Емкость лотка подачи, л
150
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Скорость копирования, стр/мин
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723011
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
256
Емкость лотка подачи, л
150
Емкость выходного лотка, л
100
Комплектация
МФУ, кабель питания, документация, стартовый картридж (TL-C2318H), упаковка
Особенности
копирование удостоверений личности, разбор по копиям
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
600x600dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
10000
Скорость копирования, стр/мин
18
Масштабирование (до)
400
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Материалы печати
конверты, обычная бумага, пленка
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
45
Потребляемая мощность при работе, Вт
370
Габариты ШхГхВ, мм
510x380x345 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х37х33
Вес, кг.
9.1
Описание товара МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый
Монохромное МФУ BM1800W. Скорость печати: 18 стр./мин. Время выхода первой страницы: менее 7.8 сек. Количество печати страниц в месяц: до 10 000 . Разрешение печати: макс. 600?600 dpi. Тип сканирования: планшетный .Разрешение сканирования: макс. 600?600 dpi. Интерфейсы: USB 2.0 Hi-Speed, WiFi.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
256
Емкость лотка подачи, л
150
Емкость выходного лотка, л
100
Комплектация
МФУ, кабель питания, документация, стартовый картридж (TL-C2318H), упаковка
Особенности
копирование удостоверений личности, разбор по копиям
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Развернуть
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
600x600dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
10000
Скорость копирования, стр/мин
18
Масштабирование (до)
400
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Материалы печати
конверты, обычная бумага, пленка
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
45
Потребляемая мощность при работе, Вт
370
Габариты ШхГхВ, мм
510x380x345 мм
Страна производитель
Китай
Монохромное МФУ BM1800W. Скорость печати: 18 стр./мин. Время выхода первой страницы: менее 7.8 сек. Количество печати страниц в месяц: до 10 000 . Разрешение печати: макс. 600?600 dpi. Тип сканирования: планшетный .Разрешение сканирования: макс. 600?600 dpi. Интерфейсы: USB 2.0 Hi-Speed, WiFi.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые
МФУ лазерный Pantum BM1800W A4 серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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