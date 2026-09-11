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Принтер лазерный HP LaserJet M111a (7MD67A) A4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принтер лазерный HP LaserJet M111a (7MD67A) A4

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Принтер лазерный HP LaserJet M111a (7MD67A) A4 - фото 1
Принтер лазерный HP LaserJet M111a (7MD67A) A4 - фото 2
Принтер лазерный HP LaserJet M111a (7MD67A) A4 - фото 3
Принтер лазерный HP LaserJet M111a (7MD67A) A4 - фото 4
Принтер лазерный HP LaserJet M111a (7MD67A) A4 - фото 5
Принтер лазерный HP LaserJet M111a (7MD67A) A4 - фото 6
Принтер лазерный HP LaserJet M111a (7MD67A) A4 - фото 7
Принтер лазерный HP LaserJet M111a (7MD67A) A4 - фото 8
Принтер лазерный HP LaserJet M111a (7MD67A) A4 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер лазерный
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
20
  • Принтер лазерный HP LaserJet M111a (7MD67A) A4 - фото 1
  • Принтер лазерный HP LaserJet M111a (7MD67A) A4 - фото 2
  • Принтер лазерный HP LaserJet M111a (7MD67A) A4 - фото 3
  • Принтер лазерный HP LaserJet M111a (7MD67A) A4 - фото 4
  • Принтер лазерный HP LaserJet M111a (7MD67A) A4 - фото 5
  • Принтер лазерный HP LaserJet M111a (7MD67A) A4 - фото 6
  • Принтер лазерный HP LaserJet M111a (7MD67A) A4 - фото 7
  • Принтер лазерный HP LaserJet M111a (7MD67A) A4 - фото 8
  • Принтер лазерный HP LaserJet M111a (7MD67A) A4 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 570186
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Принтер лазерный
Подключение
USB
Тип картриджа
черный LaserJet HP150A (W1500A)
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ HP LaserJet M111a, кабель питания, картридж HP LaserJet с черным тонером (ресурс: 500 страниц), документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Скорость черно-белой печати, стр/мин
20
Рекомендованный объем печати, стр/мес
8000
Габариты ШхГхВ, мм
346.3x280x360
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х22х20
Вес, кг.
3

Описание товара Принтер лазерный HP LaserJet M111a (7MD67A) A4

Принтер лазерный HP LaserJet M111a оптимизирован для повседневной офисной печати различных документов. Он отличается максимальным разрешением 600x600 dpi и скоростью печати 20 страниц формата А4 в минуту. Помимо использования обычной бумаги, возможна печать на конвертах, открытках, этикетках. В принтере реализована емкость для подачи на 150 листов, а емкость выходного лотка рассчитана на 100 листов. Панель управления с дисплеем позволяет легко управлять параметрами печатного устройства. Подключение HP LaserJet M111a к компьютеру осуществляется посредством проводного интерфейса USB.

Отзывы о товаре Принтер лазерный HP LaserJet M111a (7MD67A) A4




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Принтер лазерный
Подключение
USB
Тип картриджа
черный LaserJet HP150A (W1500A)
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ HP LaserJet M111a, кабель питания, картридж HP LaserJet с черным тонером (ресурс: 500 страниц), документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Скорость черно-белой печати, стр/мин
20
Рекомендованный объем печати, стр/мес
8000
Габариты ШхГхВ, мм
346.3x280x360
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Принтер лазерный HP LaserJet M111a оптимизирован для повседневной офисной печати различных документов. Он отличается максимальным разрешением 600x600 dpi и скоростью печати 20 страниц формата А4 в минуту. Помимо использования обычной бумаги, возможна печать на конвертах, открытках, этикетках. В принтере реализована емкость для подачи на 150 листов, а емкость выходного лотка рассчитана на 100 листов. Панель управления с дисплеем позволяет легко управлять параметрами печатного устройства. Подключение HP LaserJet M111a к компьютеру осуществляется посредством проводного интерфейса USB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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