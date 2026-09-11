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Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4

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Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4 - фото 1
Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4 - фото 2
Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4 - фото 3
Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4 - фото 4
Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4 - фото 5
Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4 - фото 6
Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4 - фото 7
Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4 - фото 8
Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4 - фото 9
Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4 - фото 10
Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4 - фото 11
Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4 - фото 12
Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4 - фото 13
Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4 - фото 14
Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4 - фото 15
Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
  • Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4 - фото 1
  • Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4 - фото 2
  • Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4 - фото 3
  • Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4 - фото 4
  • Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4 - фото 5
  • Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4 - фото 6
  • Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4 - фото 7
  • Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4 - фото 8
  • Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4 - фото 9
  • Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4 - фото 10
  • Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4 - фото 11
  • Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4 - фото 12
  • Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4 - фото 13
  • Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4 - фото 14
  • Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4 - фото 15
  • Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 570182
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
устройство, документация, упаковка
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Габариты ШхГхВ, мм
364x198x249
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х45х40
Вес, кг.
6.8

Описание товара Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4

Описание товара Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4 Принтер лазерный Canon ImageClass LBP6030 станет надежным помощником для печати различных документов в офисе или дома при нагрузке до 5000 листов формата А4 в месяц. Благодаря лазерной технологии он обеспечивает формирование стойких детализированных отпечатков на бумаге, конвертах и других носителях. В комплекте с принтером поставляется фирменный тонер-картридж с черными красящими частицами. Благодаря интерфейсу USB устройство отличается широкой совместимостью и простотой подключения. К прочим особенностям Canon ImageClass LBP6030 относится простое управление. Смотрите также: МФУ лазерные , МФУ струйные , Опции для МФУ и принтеров , Принтеры лазерные , Принтеры струйные , недорогие , цветные , с wifi , сетевые , черно-белые HP , цветные HP Теги товара: черно-белые , черно-белые Canon

Отзывы о товаре Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
устройство, документация, упаковка
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Габариты ШхГхВ, мм
364x198x249
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4 Принтер лазерный Canon ImageClass LBP6030 станет надежным помощником для печати различных документов в офисе или дома при нагрузке до 5000 листов формата А4 в месяц. Благодаря лазерной технологии он обеспечивает формирование стойких детализированных отпечатков на бумаге, конвертах и других носителях. В комплекте с принтером поставляется фирменный тонер-картридж с черными красящими частицами. Благодаря интерфейсу USB устройство отличается широкой совместимостью и простотой подключения. К прочим особенностям Canon ImageClass LBP6030 относится простое управление. Смотрите также: МФУ лазерные , МФУ струйные , Опции для МФУ и принтеров , Принтеры лазерные , Принтеры струйные , недорогие , цветные , с wifi , сетевые , черно-белые HP , цветные HP Теги товара: черно-белые , черно-белые Canon
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