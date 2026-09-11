Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4
Описание товара Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4 Принтер лазерный Canon ImageClass LBP6030 станет надежным помощником для печати различных документов в офисе или дома при нагрузке до 5000 листов формата А4 в месяц. Благодаря лазерной технологии он обеспечивает формирование стойких детализированных отпечатков на бумаге, конвертах и других носителях. В комплекте с принтером поставляется фирменный тонер-картридж с черными красящими частицами. Благодаря интерфейсу USB устройство отличается широкой совместимостью и простотой подключения. К прочим особенностям Canon ImageClass LBP6030 относится простое управление. Смотрите также: МФУ лазерные , МФУ струйные , Опции для МФУ и принтеров , Принтеры лазерные , Принтеры струйные , недорогие , цветные , с wifi , сетевые , черно-белые HP , цветные HP Теги товара: черно-белые , черно-белые Canon
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Теги товара: черно-белые, черно-белые Canon
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Теги товара: черно-белые, черно-белые Canon
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