МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 622294
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
AirPrint, USB, Wi-Fi, USB, Wi-Fi, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Тип картриджа
черный LaserJet HP150A (W1500A)
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ HP LaserJet M141w, кабель питания, картридж HP LaserJet с черным тонером (ресурс: 500 страниц), плакат с инструкциями по настройке, справочное руководство, руководство по гарантии, рекламная листовка
Особенности
информативный жк-дисплей
Скорость черно-белой печати, стр/мин
20
Рекомендованный объем печати, стр/мес
8000
Габариты ШхГхВ, мм
360x197x264
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х24
Вес, кг.
6.7
Описание товара МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458
МФУ HP LaserJet M141W самый компактный в мире в своем классе, разработанный для эффективной работы. Этот принтер предназначен для работы только с картриджами с чипом HP, и в нем используются динамические меры безопасности для блокировки картриджей с использованием чипа стороннего производителя.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, черно-белые HP
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
AirPrint, USB, Wi-Fi, USB, Wi-Fi, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Тип картриджа
черный LaserJet HP150A (W1500A)
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ HP LaserJet M141w, кабель питания, картридж HP LaserJet с черным тонером (ресурс: 500 страниц), плакат с инструкциями по настройке, справочное руководство, руководство по гарантии, рекламная листовка
Особенности
информативный жк-дисплей
Скорость черно-белой печати, стр/мин
20
Рекомендованный объем печати, стр/мес
8000
Габариты ШхГхВ, мм
360x197x264
Развернуть
Страна производитель
Китай
МФУ HP LaserJet M141W самый компактный в мире в своем классе, разработанный для эффективной работы. Этот принтер предназначен для работы только с картриджами с чипом HP, и в нем используются динамические меры безопасности для блокировки картриджей с использованием чипа стороннего производителя.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, черно-белые HP
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, черно-белые HP
Достоинства:
Комментарий:
Картридж подошёл идеально. Спасибо большое производителю!
Достоинства:
Комментарий:
Картридж встал как родной, сообщение о пустом заканчивающемся тонере пропало, никаких ошибок нет. Продавец ответственный, отвечает на вопросы и стремится уладить проблемы.
Достоинства:
Комментарий:
Положительные впечатления. Картридж подошёл. Качество печати, отличное.
Достоинства:
Комментарий:
Картридж брал для HP M141w. Пока распечатал только тестовые страницы - качество отличное.
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло хорошо упаковано. Печатает отлично. Продавца советую.
Достоинства:
Комментарий:
доставлено быстро. упаковано отлично. подробная инструкция. печатает хорошо. по ресурсу пока не подскажу. но судя по сборке и общим впечатлениям, все должно быть хорошо. продавца рекомендую
МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458
Достоинства:
Комментарий:
Картридж подошёл идеально. Спасибо большое производителю!
Достоинства:
Комментарий:
Картридж встал как родной, сообщение о пустом заканчивающемся тонере пропало, никаких ошибок нет. Продавец ответственный, отвечает на вопросы и стремится уладить проблемы.
Достоинства:
Комментарий:
Положительные впечатления. Картридж подошёл. Качество печати, отличное.
Достоинства:
Комментарий:
Картридж брал для HP M141w. Пока распечатал только тестовые страницы - качество отличное.
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло хорошо упаковано. Печатает отлично. Продавца советую.
Достоинства:
Комментарий:
доставлено быстро. упаковано отлично. подробная инструкция. печатает хорошо. по ресурсу пока не подскажу. но судя по сборке и общим впечатлениям, все должно быть хорошо. продавца рекомендую