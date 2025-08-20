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МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458

6 Отзывы
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МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458 - фото 1
МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458 - фото 2
МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458 - фото 3
МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458 - фото 4
МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458 - фото 5
МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458 - фото 6
МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458 - фото 7
МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458 - фото 8
МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458 - фото 9
МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458 - фото 10
МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458 - фото 11
МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458 - фото 12
МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458 - фото 13
МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458 - фото 14
МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458 - фото 15
МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
20
  • МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458 - фото 1
  • МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458 - фото 2
  • МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458 - фото 3
  • МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458 - фото 4
  • МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458 - фото 5
  • МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458 - фото 6
  • МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458 - фото 7
  • МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458 - фото 8
  • МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458 - фото 9
  • МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458 - фото 10
  • МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458 - фото 11
  • МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458 - фото 12
  • МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458 - фото 13
  • МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458 - фото 14
  • МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458 - фото 15
  • МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622294
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
AirPrint, USB, Wi-Fi, USB, Wi-Fi, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Тип картриджа
черный LaserJet HP150A (W1500A)
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ HP LaserJet M141w, кабель питания, картридж HP LaserJet с черным тонером (ресурс: 500 страниц), плакат с инструкциями по настройке, справочное руководство, руководство по гарантии, рекламная листовка
Особенности
информативный жк-дисплей
Скорость черно-белой печати, стр/мин
20
Рекомендованный объем печати, стр/мес
8000
Габариты ШхГхВ, мм
360x197x264
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х24
Вес, кг.
6.7

Описание товара МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458

МФУ HP LaserJet M141W самый компактный в мире в своем классе, разработанный для эффективной работы. Этот принтер предназначен для работы только с картриджами с чипом HP, и в нем используются динамические меры безопасности для блокировки картриджей с использованием чипа стороннего производителя.

Отзывы о товаре МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458

Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж подошёл идеально. Спасибо большое производителю!
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Вячеслав П.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж встал как родной, сообщение о пустом заканчивающемся тонере пропало, никаких ошибок нет. Продавец ответственный, отвечает на вопросы и стремится уладить проблемы.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Положительные впечатления. Картридж подошёл. Качество печати, отличное.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Картридж брал для HP M141w. Пока распечатал только тестовые страницы - качество отличное.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Ира И.

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло хорошо упаковано. Печатает отлично. Продавца советую.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
доставлено быстро. упаковано отлично. подробная инструкция. печатает хорошо. по ресурсу пока не подскажу. но судя по сборке и общим впечатлениям, все должно быть хорошо. продавца рекомендую



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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
AirPrint, USB, Wi-Fi, USB, Wi-Fi, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Тип картриджа
черный LaserJet HP150A (W1500A)
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ HP LaserJet M141w, кабель питания, картридж HP LaserJet с черным тонером (ресурс: 500 страниц), плакат с инструкциями по настройке, справочное руководство, руководство по гарантии, рекламная листовка
Особенности
информативный жк-дисплей
Скорость черно-белой печати, стр/мин
20
Рекомендованный объем печати, стр/мес
8000
Габариты ШхГхВ, мм
360x197x264
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ HP LaserJet M141W самый компактный в мире в своем классе, разработанный для эффективной работы. Этот принтер предназначен для работы только с картриджами с чипом HP, и в нем используются динамические меры безопасности для блокировки картриджей с использованием чипа стороннего производителя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж подошёл идеально. Спасибо большое производителю!
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Вячеслав П.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж встал как родной, сообщение о пустом заканчивающемся тонере пропало, никаких ошибок нет. Продавец ответственный, отвечает на вопросы и стремится уладить проблемы.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Положительные впечатления. Картридж подошёл. Качество печати, отличное.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Картридж брал для HP M141w. Пока распечатал только тестовые страницы - качество отличное.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Ира И.

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло хорошо упаковано. Печатает отлично. Продавца советую.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
доставлено быстро. упаковано отлично. подробная инструкция. печатает хорошо. по ресурсу пока не подскажу. но судя по сборке и общим впечатлениям, все должно быть хорошо. продавца рекомендую


МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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