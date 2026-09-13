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МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый

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МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 1
МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 2
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МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 5
МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 6
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МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 8
МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 9
МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 10
МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 11
МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 12
МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 13
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МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 15
МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 16
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МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 22
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МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
150
Скорость черно-белой печати, стр/мин
22
Скорость копирования, стр/мин
22
  • МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 1
  • МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 2
  • МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 3
  • МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 4
  • МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 5
  • МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 6
  • МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 7
  • МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 8
  • МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 9
  • МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 10
  • МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 11
  • МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 12
  • МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 13
  • МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 14
  • МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 15
  • МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 16
  • МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 17
  • МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 18
  • МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 19
  • МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 20
  • МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 21
  • МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 22
  • МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 23
  • МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723012
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
256
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
150
Емкость выходного лотка, л
100
Комплектация
МФУ, стартовый картридж, документация, шнур питания, USB кабель, диск с ПО (опция)
Особенности
ЖК-дисплей
Скорость черно-белой печати, стр/мин
22
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
600x600dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
2000
Скорость копирования, стр/мин
22
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Интерфейсы
USB 2.0
Материалы печати
карточки, конверты, обычная бумага, пленка
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
45
Потребляемая мощность при работе, Вт
370
Габариты ШхГхВ, мм
415 x 193.7 x 327.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х41х39
Вес, кг.
11

Описание товара МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый

Pantum представляет мощное лазерное МФУ весом 8,6 кг, идеально подходящее для офиса. Благодаря планшетному и протяжному сканированию, вы легко справитесь даже с большими объемами документов. Машина уверенно работает с разнообразными материалами: печатайте на карточках, конвертах, обычной бумаге или пленке — ваши задачи не ограничены стандартными листами! Устройство поддерживает максимальный формат A4 и оснащено автоподатчиком, что экономит время при сканировании или копировании пачек документов. Черно-белая печать гарантирует четкие и контрастные результаты, а объем оперативной памяти до 256 Мб обеспечивает стабильную работу без замедлений. Лоток на 150 листов не требует частого пополнения даже при интенсивной загрузке. Масштабирование до 400% позволяет удобно увеличивать нужные детали. При этом МФУ экономично в режиме ожидания — всего 45 Вт потребления и 370 Вт при активной работе. Надёжное решение для эффективного документооборота!



Теги товара: черно-белые

Отзывы о товаре МФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый




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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
256
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
150
Емкость выходного лотка, л
100
Комплектация
МФУ, стартовый картридж, документация, шнур питания, USB кабель, диск с ПО (опция)
Особенности
ЖК-дисплей
Развернуть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
22
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
600x600dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
2000
Скорость копирования, стр/мин
22
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Интерфейсы
USB 2.0
Материалы печати
карточки, конверты, обычная бумага, пленка
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
45
Потребляемая мощность при работе, Вт
370
Габариты ШхГхВ, мм
415 x 193.7 x 327.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Pantum представляет мощное лазерное МФУ весом 8,6 кг, идеально подходящее для офиса. Благодаря планшетному и протяжному сканированию, вы легко справитесь даже с большими объемами документов. Машина уверенно работает с разнообразными материалами: печатайте на карточках, конвертах, обычной бумаге или пленке — ваши задачи не ограничены стандартными листами! Устройство поддерживает максимальный формат A4 и оснащено автоподатчиком, что экономит время при сканировании или копировании пачек документов. Черно-белая печать гарантирует четкие и контрастные результаты, а объем оперативной памяти до 256 Мб обеспечивает стабильную работу без замедлений. Лоток на 150 листов не требует частого пополнения даже при интенсивной загрузке. Масштабирование до 400% позволяет удобно увеличивать нужные детали. При этом МФУ экономично в режиме ожидания — всего 45 Вт потребления и 370 Вт при активной работе. Надёжное решение для эффективного документооборота!


Теги товара: черно-белые
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Отзывы


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