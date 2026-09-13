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МФУ лазерное МФУ Техноэволаб T2023 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ лазерное МФУ Техноэволаб T2023

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МФУ лазерное МФУ Техноэволаб T2023 - фото 1
МФУ лазерное МФУ Техноэволаб T2023 - фото 2
МФУ лазерное МФУ Техноэволаб T2023 - фото 3
МФУ лазерное МФУ Техноэволаб T2023 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
23
Скорость копирования, стр/мин
23
  • МФУ лазерное МФУ Техноэволаб T2023 - фото 1
  • МФУ лазерное МФУ Техноэволаб T2023 - фото 2
  • МФУ лазерное МФУ Техноэволаб T2023 - фото 3
  • МФУ лазерное МФУ Техноэволаб T2023 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723752
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Характеристики

Бренд
Техноэволаб
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
0
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
0
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
23
Скорость цветной печати, стр/мин
0
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
600x600dpi
Печать фотографий
нет
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Скорость копирования, стр/мин
23
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
нет
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45)
Поддержка Air Print
Нет
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Материалы печати
конверты, карточки, этикетки
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
38
Потребляемая мощность при работе, Вт
360
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х34х31
Вес, кг.
7.5

Описание товара МФУ лазерное МФУ Техноэволаб T2023

МФУ лазерное Техноэволаб — практичное решение для малого и среднего офиса. Устройство объединяет печать, копирование и планшетное сканирование, поддерживает формат A4 и работает в чёрно-белом режиме. Скорость печати и копирования составляет до 23 страниц в минуту — удобно для ежедневной работы с документами. Разрешение чёрно-белой печати 600?600 dpi обеспечивает чёткое отображение текста и деловой документации. Двусторонняя печать помогает экономнее использовать бумагу и делает работу с многостраничными материалами удобнее. При весе 5,6 кг МФУ не занимает много места и остаётся удобным для размещения в офисе. Предусмотрена печать в одном цвете; печать фотографий не поддерживается. Потребляемая мощность составляет 38 Вт в режиме ожидания и 360 Вт при работе.



Теги товара: черно-белые

Отзывы о товаре МФУ лазерное МФУ Техноэволаб T2023




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Характеристики
Бренд
Техноэволаб
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
0
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
0
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
23
Развернуть
Скорость цветной печати, стр/мин
0
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
600x600dpi
Печать фотографий
нет
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Скорость копирования, стр/мин
23
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
нет
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45)
Поддержка Air Print
Нет
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Материалы печати
конверты, карточки, этикетки
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
38
Потребляемая мощность при работе, Вт
360
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ лазерное Техноэволаб — практичное решение для малого и среднего офиса. Устройство объединяет печать, копирование и планшетное сканирование, поддерживает формат A4 и работает в чёрно-белом режиме. Скорость печати и копирования составляет до 23 страниц в минуту — удобно для ежедневной работы с документами. Разрешение чёрно-белой печати 600?600 dpi обеспечивает чёткое отображение текста и деловой документации. Двусторонняя печать помогает экономнее использовать бумагу и делает работу с многостраничными материалами удобнее. При весе 5,6 кг МФУ не занимает много места и остаётся удобным для размещения в офисе. Предусмотрена печать в одном цвете; печать фотографий не поддерживается. Потребляемая мощность составляет 38 Вт в режиме ожидания и 360 Вт при работе.


Теги товара: черно-белые
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Отзывы


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