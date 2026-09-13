Точка доступа Wi-Fi TENDA O1-5G
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Характеристики
Описание товара Точка доступа Wi-Fi TENDA O1-5G
Точка доступа Tenda O1-5G имеет выполненный из пластика белый корпус, защищенный от воздействия влаги и других атмосферных факторов. Маршрутизатор для уличной эксплуатации работает в качестве точки доступа и предполагает подключение клиентских устройств по локальной сети Wi-Fi. Он монтируется на специальную мачту или на стену. Точка доступа передает данные по частоте 5 ГГц, позволяя получить скорость соединения внутри сети до 867 МБит/с. Точка доступа уличная Tenda O1-5G располагает одним Ethernet-портом с поддержкой скоростей до 100 МБит/с для проводного подключения к Интернету. По витой паре, использованной для подключения, маршрутизатор получает питание от PoE-инжектора. Энергия передается по свободным парам, которые не используются для передачи данных. Для настройки параметров модели можно использовать Web-интерфейс.
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Теги товара: 5 ГГц
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
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