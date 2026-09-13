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Точка доступа Wi-Fi TENDA O1-5G купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Точка доступа Wi-Fi TENDA O1-5G

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Точка доступа Wi-Fi TENDA O1-5G - фото 1
Точка доступа Wi-Fi TENDA O1-5G - фото 2
Точка доступа Wi-Fi TENDA O1-5G - фото 3
Точка доступа Wi-Fi TENDA O1-5G - фото 4
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Точка доступа Wi-Fi TENDA O1-5G - фото 6
Точка доступа Wi-Fi TENDA O1-5G - фото 7
Точка доступа Wi-Fi TENDA O1-5G - фото 8
Точка доступа Wi-Fi TENDA O1-5G - фото 9
Точка доступа Wi-Fi TENDA O1-5G - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
  • Точка доступа Wi-Fi TENDA O1-5G - фото 1
  • Точка доступа Wi-Fi TENDA O1-5G - фото 2
  • Точка доступа Wi-Fi TENDA O1-5G - фото 3
  • Точка доступа Wi-Fi TENDA O1-5G - фото 4
  • Точка доступа Wi-Fi TENDA O1-5G - фото 5
  • Точка доступа Wi-Fi TENDA O1-5G - фото 6
  • Точка доступа Wi-Fi TENDA O1-5G - фото 7
  • Точка доступа Wi-Fi TENDA O1-5G - фото 8
  • Точка доступа Wi-Fi TENDA O1-5G - фото 9
  • Точка доступа Wi-Fi TENDA O1-5G - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723569
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Характеристики

Бренд
Tenda
Цвет
белый
Комлектация
Адаптер питания, PoE инжектор, инструкция.
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Размещение
уличное
Установка
настенная, на мачту
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х10
Вес, г.
400

Описание товара Точка доступа Wi-Fi TENDA O1-5G

Точка доступа Tenda O1-5G имеет выполненный из пластика белый корпус, защищенный от воздействия влаги и других атмосферных факторов. Маршрутизатор для уличной эксплуатации работает в качестве точки доступа и предполагает подключение клиентских устройств по локальной сети Wi-Fi. Он монтируется на специальную мачту или на стену. Точка доступа передает данные по частоте 5 ГГц, позволяя получить скорость соединения внутри сети до 867 МБит/с. Точка доступа уличная Tenda O1-5G располагает одним Ethernet-портом с поддержкой скоростей до 100 МБит/с для проводного подключения к Интернету. По витой паре, использованной для подключения, маршрутизатор получает питание от PoE-инжектора. Энергия передается по свободным парам, которые не используются для передачи данных. Для настройки параметров модели можно использовать Web-интерфейс.



Теги товара: 5 ГГц

Отзывы о товаре Точка доступа Wi-Fi TENDA O1-5G




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Характеристики
Бренд
Tenda
Цвет
белый
Комлектация
Адаптер питания, PoE инжектор, инструкция.
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Развернуть
Размещение
уличное
Установка
настенная, на мачту
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа Tenda O1-5G имеет выполненный из пластика белый корпус, защищенный от воздействия влаги и других атмосферных факторов. Маршрутизатор для уличной эксплуатации работает в качестве точки доступа и предполагает подключение клиентских устройств по локальной сети Wi-Fi. Он монтируется на специальную мачту или на стену. Точка доступа передает данные по частоте 5 ГГц, позволяя получить скорость соединения внутри сети до 867 МБит/с. Точка доступа уличная Tenda O1-5G располагает одним Ethernet-портом с поддержкой скоростей до 100 МБит/с для проводного подключения к Интернету. По витой паре, использованной для подключения, маршрутизатор получает питание от PoE-инжектора. Энергия передается по свободным парам, которые не используются для передачи данных. Для настройки параметров модели можно использовать Web-интерфейс.


Теги товара: 5 ГГц
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Отзывы


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