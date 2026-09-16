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Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD

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Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD - фото 1
Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD - фото 2
Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD - фото 3
Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD - фото 4
Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD - фото 5
Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD - фото 6
Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD - фото 7
Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD - фото 8
Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD - фото 9
Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD - фото 10
Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD - фото 11
Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD - фото 12
Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD - фото 13
Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD - фото 14
Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
  • Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD - фото 1
  • Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD - фото 2
  • Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD - фото 3
  • Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD - фото 4
  • Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD - фото 5
  • Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD - фото 6
  • Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD - фото 7
  • Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD - фото 8
  • Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD - фото 9
  • Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD - фото 10
  • Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD - фото 11
  • Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD - фото 12
  • Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD - фото 13
  • Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD - фото 14
  • Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723246
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD
2 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Цвет
белый
Комплектация
Точка доступа, адаптер питания 24 В, 0.2 А; PoE-инжектор; комплект креплений; корпус для установки на стену; корпус для установки на потолок.
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Размещение
внутри помещения
Установка
настенная
Страна производитель
Китай
Вес, г.
210

Описание товара Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD

Ваша Wi-Fi сеть будет покрывать очень большую зону, если вы установите точку доступа MIKROTIK cAP lite. У нее имеется одноядерный процессор Atheros QCA 9533, высокая производительность которого позволяет устройству работать быстро и без перебоев. Кроме того, оперативная память объемом 64 Мб очень быстро обрабатывает и передает информацию. Межсетевой экран надежно защищает ваши устройства от несанкционированного воздействия.

\r\n\r\n

Рабочий диапазон частот точки доступа MIKROTIK cAP lite соответствует 2,4 ГГц. Ее класс сети Wi-Fi соответствует классу N300, именно это обеспечило возможность подключения гаджетов со стандартом сети 802.11b/g/n. При этом гаджеты будут автоматически получать IP-адрес, так как устройство поддерживает функцию DHCP-сервер. Антенны здесь внутренние и усилены до 1,5 дБи, кроме того они поддерживают MIMO: 2х2.

Отзывы о товаре Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Цвет
белый
Комплектация
Точка доступа, адаптер питания 24 В, 0.2 А; PoE-инжектор; комплект креплений; корпус для установки на стену; корпус для установки на потолок.
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Развернуть
Размещение
внутри помещения
Установка
настенная
Страна производитель
Китай
Описание
Ваша Wi-Fi сеть будет покрывать очень большую зону, если вы установите точку доступа MIKROTIK cAP lite. У нее имеется одноядерный процессор Atheros QCA 9533, высокая производительность которого позволяет устройству работать быстро и без перебоев. Кроме того, оперативная память объемом 64 Мб очень быстро обрабатывает и передает информацию. Межсетевой экран надежно защищает ваши устройства от несанкционированного воздействия.

\r\n\r\n

Рабочий диапазон частот точки доступа MIKROTIK cAP lite соответствует 2,4 ГГц. Ее класс сети Wi-Fi соответствует классу N300, именно это обеспечило возможность подключения гаджетов со стандартом сети 802.11b/g/n. При этом гаджеты будут автоматически получать IP-адрес, так как устройство поддерживает функцию DHCP-сервер. Антенны здесь внутренние и усилены до 1,5 дБи, кроме того они поддерживают MIMO: 2х2.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2780 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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