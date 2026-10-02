Wi-Fi точка доступа MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD)
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб.
В наличии
Код товара: 196755
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 830 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х27х18
Вес, кг.
4.55
Описание товара Wi-Fi точка доступа MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD)
CAP lite - это миниатюрная точка доступа с современным и лаконичным дизайном, которая впишется в любую обстановку. Идеально подходит для общественных мест и предприятий гостиничного типа, таких как отели, аэропорты, торговые центры и т.д. Вы можете легко разместить точку доступа на стене или на потолке так, чтобы она не бросалась в глаза. В комплект входят два разных корпуса, которые можно легко поменять местами.
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CAP lite - это миниатюрная точка доступа с современным и лаконичным дизайном, которая впишется в любую обстановку. Идеально подходит для общественных мест и предприятий гостиничного типа, таких как отели, аэропорты, торговые центры и т.д. Вы можете легко разместить точку доступа на стене или на потолке так, чтобы она не бросалась в глаза. В комплект входят два разных корпуса, которые можно легко поменять местами.
Wi-Fi точка доступа MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2830 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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