Память оперативная Apacer DDR5 32GB 5200MHz DIMM (AH5U32G52C5227BAA-2)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Apacer DDR5 32GB 5200MHz DIMM (AH5U32G52C5227BAA-2)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект из двух модулей DDR5 объёмом 32 ГБ предназначен для пользователей, которые обновляют свою систему до новой платформы или собирают ПК среднего класса. Он отлично подходит для современных игр, работы с графикой и монтажом видео, а также для интенсивной многозадачности с множеством приложений и вкладок в браузере. Объёма 32 ГБ хватит с запасом для большинства текущих задач, обеспечивая комфортную работу без подтормаживаний, при этом частота 5200 МГц предлагает хороший баланс производительности и цены, не претендуя на рекорды разгона.
Тип, поколение и форм -фактор памяти
Модули используют современное поколение оперативной памяти DDR5, которое обеспечивает повышенную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR4. Для установки требуется материнская плата с соответствующими слотами DDR5, так как обратная совместимость отсутствует. Форм -фактор DIMM указывает, что это память для стандартных настольных компьютеров, и она не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные модули SO -DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух планок по 16 ГБ каждая, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Такой объём позволяет одновременно запускать требовательные игры, стримить и держать открытыми фоновые приложения без необходимости в постоянной очистке памяти. Номинальная частота 5200 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что положительно сказывается на минимальном FPS в играх и скорости отклика системы в профессиональных приложениях, особенно там, где важна пропускная способность.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти имеют значения 42 -42 -42 -84 при напряжении 1.25 В. Такой набор таймингов типичен для модулей DDR5 начального и среднего ценового сегмента, обеспечивая стабильную работу на заявленной частоте. Для простой активации частоты 5200 МГц в комплекте поддерживается профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически настроить память в BIOS/UEFI без ручного ввода параметров, гарантируя заявленную производительность на совместимых платформах.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами Intel (сокеты LGA 1700, 1851) и AMD (сокеты AM5), поддерживающими стандарт DDR5. Важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как модули DDR4 и DDR5 физически не взаимозаменяемы. Для гарантированной работы на частоте 5200 МГц через XMP рекомендуется сверить поддержку такой скорости официальным списком совместимости (QVL) вашей материнской платы и, при необходимости, обновить BIOS до актуальной версии.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые помогают рассеивать тепло при продолжительной нагрузке, способствуя стабильности работы. Конструкция радиаторов не отличается избыточной высотой, что снижает риск конфликта с установленными массивными процессорными кулерами в корпусе. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для сборок, где важна функциональность и минималистичный дизайн без акцента на освещение.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет задействовать двухканальный режим работы. Этот режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, существенно повышая общую отзывчивость системы. Для правильной активации двухканального режима планки следует устанавливать в слоты материнской платы, указанные в её руководстве, обычно это слоты A2 и B2.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение – строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5; для старых систем с DDR4 этот комплект не подойдёт. Частота 5200 МГц через XMP может не активироваться на самых бюджетных материнских платах или при использовании всех четырёх слотов памяти одновременно. Данный комплект станет отличным выбором для сборки нового ПК или апгрейда на современную платформу, когда нужен достаточный объём и хорошая скорость без переплаты за экстремальные частоты. Если ваш бюджет ограничен, а задачи – офисные, можно рассмотреть менее объёмные варианты, для жесточайшего гейминга или профессионального рендера иногда стоит обратить внимание на модули с более низкими таймингами или более высокой частотой.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект из двух модулей DDR5 объёмом 32 ГБ предназначен для пользователей, которые обновляют свою систему до новой платформы или собирают ПК среднего класса. Он отлично подходит для современных игр, работы с графикой и монтажом видео, а также для интенсивной многозадачности с множеством приложений и вкладок в браузере. Объёма 32 ГБ хватит с запасом для большинства текущих задач, обеспечивая комфортную работу без подтормаживаний, при этом частота 5200 МГц предлагает хороший баланс производительности и цены, не претендуя на рекорды разгона.
Тип, поколение и форм -фактор памяти
Модули используют современное поколение оперативной памяти DDR5, которое обеспечивает повышенную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR4. Для установки требуется материнская плата с соответствующими слотами DDR5, так как обратная совместимость отсутствует. Форм -фактор DIMM указывает, что это память для стандартных настольных компьютеров, и она не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные модули SO -DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух планок по 16 ГБ каждая, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Такой объём позволяет одновременно запускать требовательные игры, стримить и держать открытыми фоновые приложения без необходимости в постоянной очистке памяти. Номинальная частота 5200 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что положительно сказывается на минимальном FPS в играх и скорости отклика системы в профессиональных приложениях, особенно там, где важна пропускная способность.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти имеют значения 42 -42 -42 -84 при напряжении 1.25 В. Такой набор таймингов типичен для модулей DDR5 начального и среднего ценового сегмента, обеспечивая стабильную работу на заявленной частоте. Для простой активации частоты 5200 МГц в комплекте поддерживается профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически настроить память в BIOS/UEFI без ручного ввода параметров, гарантируя заявленную производительность на совместимых платформах.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами Intel (сокеты LGA 1700, 1851) и AMD (сокеты AM5), поддерживающими стандарт DDR5. Важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как модули DDR4 и DDR5 физически не взаимозаменяемы. Для гарантированной работы на частоте 5200 МГц через XMP рекомендуется сверить поддержку такой скорости официальным списком совместимости (QVL) вашей материнской платы и, при необходимости, обновить BIOS до актуальной версии.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые помогают рассеивать тепло при продолжительной нагрузке, способствуя стабильности работы. Конструкция радиаторов не отличается избыточной высотой, что снижает риск конфликта с установленными массивными процессорными кулерами в корпусе. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для сборок, где важна функциональность и минималистичный дизайн без акцента на освещение.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет задействовать двухканальный режим работы. Этот режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, существенно повышая общую отзывчивость системы. Для правильной активации двухканального режима планки следует устанавливать в слоты материнской платы, указанные в её руководстве, обычно это слоты A2 и B2.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение – строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5; для старых систем с DDR4 этот комплект не подойдёт. Частота 5200 МГц через XMP может не активироваться на самых бюджетных материнских платах или при использовании всех четырёх слотов памяти одновременно. Данный комплект станет отличным выбором для сборки нового ПК или апгрейда на современную платформу, когда нужен достаточный объём и хорошая скорость без переплаты за экстремальные частоты. Если ваш бюджет ограничен, а задачи – офисные, можно рассмотреть менее объёмные варианты, для жесточайшего гейминга или профессионального рендера иногда стоит обратить внимание на модули с более низкими таймингами или более высокой частотой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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