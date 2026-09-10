Описание товара Память оперативная DDR4 Samsung 32Gb 3200MHz (M378A4G43AB2-CWED0)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти DDR4 объемом 32 ГБ создан для пользователей, которым нужен значительный запас оперативной памяти для работы с ресурсоемкими приложениями. Он станет отличным выбором для апгрейда игрового ПК или рабочей станции, обеспечивая комфортную работу с тяжелыми проектами в программах для монтажа видео, 3D-рендеринга, обработки больших данных или виртуальных машинах. Такая планка закрывает потребности в серьезной многозадачности, когда одновременно открыты десятки вкладок браузера, мессенджеры и профессиональный софт, и при этом оставляет запас для будущих требований программ.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR4, который устанавливается в стандартные 288-контактные слоты DIMM для настольных компьютеров. Это поколение остается актуальным и сбалансированным по цене и производительности для большинства современных платформ на процессорах Intel и AMD. Важно помнить, что физически и электрически память DDR4 несовместима со слотами под устаревшую DDR3 или новейшую DDR5, поэтому ключевым условием установки является наличие материнской платы, поддерживающей именно этот тип памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 32 ГБ на одной планке — это решение для систем, где важна не только скорость, но и большое пространство для данных. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, скорости загрузки уровней в играх и времени рендера в творческих приложениях. В комбинации с большим объемом такая частота позволяет обрабатывать больше данных за единицу времени, снижая вероятность возникновения узких мест, особенно при работе с программами, активно использующими оперативную память.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные тайминги данного модуля являются частью сбалансированной заводской настройки, обеспечивающей стабильную работу на заявленной частоте. Для её достижения, скорее всего, потребуется активация профиля Intel XMP (Extreme Memory Profile) в BIOS материнской платы. Этот профиль автоматически применяет необходимые настройки частоты, таймингов и напряжения, избавляя пользователя от сложной ручной настройки. Рабочее напряжение для режима 3200 МГц обычно составляет стандартные для DDR4 1.35 В, что способствует энергоэффективности и умеренному тепловыделению.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel (чипсеты серий 400, 500, 600, 700 и новее) и AMD (чипсеты серий 400, 500, 600 для процессоров AM4 и AM5 с поддержкой DDR4). Однако достижение частоты 3200 МГц гарантировано только при использовании с процессорами и материнскими платами, официально поддерживающими такой режим. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы и при необходимости обновите BIOS до актуальной версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти от Samsung, судя по обозначению, выполнена в классическом низкопрофильном форм-факторе без массивных радиаторов. Это означает минимальную высоту планки, что полностью исключает потенциальные конфликты с установкой даже самых крупных башенных или СЖО-кулеров для процессора. Такое решение идеально для компактных сборок и систем, где приоритетом является надежность и совместимость, а не декоративная подсветка.

Комплектность, режимы работы и расширение

В данном случае товар представляет собой одиночный модуль объемом 32 ГБ. Для активации двухканального режима, который может значительно повысить производительность в играх и приложениях, чувствительных к скорости работы с памятью, необходимо установить два идентичных модуля в правильные слоты на материнской плате (обычно слоты 1 и 3 или 2 и 4). Если вы планируете сборку двухканальной системы, потребуется приобрести второй такой же модуль. Смешивание этого модуля с другими по объему, частоте или таймингам может привести к нестабильной работе или снижению эффективной частоты.

Важные нюансы перед покупкой

Главное внимание перед покупкой следует уделить проверке совместимости: убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для памяти DDR4 и поддерживает модули объемом 32 ГБ в одном слоте, а процессор — работу на частоте 3200 МГц. Помните, что для работы на заявленной частоте почти всегда требуется активация профиля XMP в BIOS. Этот модуль оптимально подойдет для создания мощной рабочей станции или игровой системы с большим объемом памяти. Если ваша задача — максимальная производительность в играх на высоких частотах кадров, возможно, стоит рассмотреть комплект из двух планок меньшего объема с более агрессивными таймингами. Если же вам нужен максимальный объем для профессиональных задач при ограниченном бюджете или вы планируете постепенный апгрейд, одиночная планка на 32 ГБ — разумное и перспективное решение.