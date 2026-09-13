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Пневмошлифмашина Gigant PSM125 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пневмошлифмашина Gigant PSM125

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Пневмошлифмашина Gigant PSM125
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
150
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
10000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722937
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
150
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Макс. частота вращения диска
10000
Высота, см
20
Длина, см
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х15х15
Вес, кг.
1.7

Описание товара Пневмошлифмашина Gigant PSM125

Пневмошлифмашина Gigant PSM125 пригодится для сглаживания бетона, устранения заусенцев с металла, отделки сварных швов и т.д. Литой алюминиевый корпус отличается прочностью и долговечностью. Широкая клавиша "Пуск" обеспечивает удобное управление при любом хвате инструмента. Кожух защищает пользователя от травм, искр, пыли.



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Отзывы о товаре Пневмошлифмашина Gigant PSM125




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
150
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Макс. частота вращения диска
10000
Высота, см
20
Длина, см
7
Страна производитель
Китай
Описание
Пневмошлифмашина Gigant PSM125 пригодится для сглаживания бетона, устранения заусенцев с металла, отделки сварных швов и т.д. Литой алюминиевый корпус отличается прочностью и долговечностью. Широкая клавиша "Пуск" обеспечивает удобное управление при любом хвате инструмента. Кожух защищает пользователя от травм, искр, пыли.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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