Аккумулятор Ryobi 4В RB4L30 5133006224
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Характеристики
Описание товара Аккумулятор Ryobi 4В RB4L30 5133006224
Аккумуляторы для электроинструмента Ryobi – это надежные и эффективные источники энергии, разработанные для обеспечения максимальной производительности ваших устройств. Изготовленные в Китае, эти аккумуляторы отличаются высоким качеством и долговечностью. С ключевыми характеристиками, такими как емкость 3 А·ч и напряжение 4 В, аккумуляторы Ryobi обеспечивают продолжительное время работы инструментов на одной зарядке. Литий-ионная технология (Li-Ion) позволяет аккумуляторам быть легкими и компактными – их вес составляет всего 0,12 кг, что делает использование инструмента удобным и неутомительным. Бренд Ryobi славится надежностью и передовыми решениями, и эти аккумуляторы не становятся исключением. Удобный тип крепления с обоймой обеспечивает быстрый и легкий процесс замены и фиксации аккумулятора на инструменте, что особенно важно при интенсивной эксплуатации. Выбирая аккумуляторы Ryobi, вы приобретаете не только энергию для своих инструментов, но и уверенность в их бесперебойной и длительной работе.
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