Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
6
Напряжение, В
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%4 880 руб. 10 570 руб.
В наличии
Код товара: 711315
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 880 руб. -54%
10 570 руб.
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Характеристики
Бренд
BORT
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
6
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х7
Вес, г.
800
Описание товара Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач)
Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач)
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Бренд
BORT
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
6
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач) - стоимость товара 4880 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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