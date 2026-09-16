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Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач)

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Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач) - фото 1
Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач) - фото 2
Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач) - фото 3
Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач) - фото 4
Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач) - фото 5
Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач) - фото 6
Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
6
Напряжение, В
18
  • Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач) - фото 1
  • Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач) - фото 2
  • Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач) - фото 3
  • Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач) - фото 4
  • Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач) - фото 5
  • Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач) - фото 6
  • Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
4 880 руб.  10 570 руб. 
Начислим 79 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711315
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач)
4 880 руб. -54%
10 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
6
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х7
Вес, г.
800

Описание товара Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач)

Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач)



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Отзывы о товаре Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BORT
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
6
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач) - стоимость товара 4880 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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